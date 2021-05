Quintanilla schreef de Cross Country World Cup al twee keer op zijn naam, maar in de Dakar Rally greep hij tot nu toe naast de winst. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2020 toen hij tweede werd achter Ricky Brabec. Dit jaar kwam de Chileen niet verder dan de zevende plaats in de eindstand. Het vertrek van Quintanilla bij Husqvarna, dat gelieerd is aan KTM, zat er al enige tijd aan te komen.

“Ik ben heel blij en gemotiveerd dat ik bij Monster Energy Honda Team aan de slag mag”, zei Quintanilla. “Het is een grote eer om voor dit geweldige team te rijden, ze hebben zich de afgelopen jaren in rap tempo ontwikkeld en het is een zeer professionele operatie. Het is mijn doel om mijn kennis en ervaring te gebruiken om meer mooie resultaten te scoren. Ik bedank een ieder die meegewerkt heeft om dit mogelijk te maken.”

Stoelendans bij de motoren

Husqvarna heeft met Skyler Howes al een waardige vervanger voor Quintanilla gevonden. De Chileen is op zijn beurt aangetrokken om het vertrek van Kevin Benavides bij Honda op te vangen. De Argentijnse Dakar-winnaar maakte eerder deze maand bekend dat hij voor KTM gaat rijden. “We zochten na het vertrek van Kevin naar een nieuwe toprijder en die hebben we met Pablo Quintanilla wel gevonden”, zei algemeen manager Ruben Faria. “Ik ken hem al heel lang en hij is een geweldig getalenteerde rijder, als ook een goed mens. Hij kan in ons team een grote rol spelen.”

Deze week maakt Quintanilla zijn Honda-debuut in de Andalucia Rally die van 12 tot en met 16 mei op het programma staat.