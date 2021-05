Dakar-directeur Castera sneert naar kritische Sainz en Loeb

David Castera is sinds de editie van 2020 verantwoordelijk voor het parcours van de Dakar Rally. Met honderden deelnemers aan de start zijn er vaak wel een paar kritische geluiden te horen over de route, maar tijdens de editie van afgelopen januari waren vooral voormalig WRC-kampioenen Sebastien Loeb en Carlos Sainz kritisch.

Sainz, drievoudig winnaar van de Dakar Rally, uitte zijn onvrede over het navigatiewerk na afloop van de vijfde etappe, waarin de Spanjaard een half uur tijdverlies had opgelopen nadat hij verkeerd was gereden: “De rally lijkt meer een gymkhana dan een rally-raid. Ik heb al aan veertien Dakars deelgenomen, maar ik heb nog nooit eerder in twee dagen een half uur verloren en ik heb nog niet eerder gezien dat iedereen verdwaald was”, vertelde El Matador destijds. “Dit is niet de Dakar. Wat we tot dusver hebben gezien is niet een rally. Ik vind het niks. Het is meer een loterij, een zoektocht. Dit is geen rally rijden, ik baal er echt van.”

Sainz – die het jaar ervoor samen met navigator Lucas Cruz nog wist te winnen in Saudi-Arabië – eindigde de editie van 2021 uiteindelijk op een derde plek achter winnaar Stephane Peterhansel en Nasser Al-Attiyah. Negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb haalde niet het einde van de rally nadat hij na tal van problemen in de achtste etappe de handdoek in de ring had gegooid. Ook de Fransman had zo zijn kritiek en stelde dat de rally “nu meer aankomt op de navigator.”

Castera: Navigeren één van de pijlers van de Dakar

Castera zelf is niet bepaald onder de indruk van de kritiek van Sainz en Loeb en had tijdens de presentatie van de plannen voor Dakar 2022 een duidelijke boodschap voor beide heren: “Het klopt dat de kritiek van twee voormalig WRC-rijders komt, van Sebastien Loeb en Carlos Sainz”, vertelde Castera onder andere aan Motorsport.com. “In het Frans hebben we de term le Gardien du Temple, ik ben de bewaker van de essentie die de ware spirit van de rally-raid bewaart: endurance, meer avontuur, meer rijden en meer navigatie. Het is mijn taak om een balans te vinden tussen deze pilaren van de rally-raid. Het klopt dat het ene soms wat belangrijker kan zijn dan het andere, zoals vorig jaar het geval was met de navigatie. Dit jaar proberen we een betere balans te vinden, maar wat de rijders niet snappen is dat ik het niet extreem moeilijk probeer te maken. Wanneer wij de route verkennen in oktober zijn de paden duidelijk zichtbaar, maar voordat de rally van start gaat regent het nog, waait het flink en komen er nog een hoop mensen voorbij. Het kan dan ook een stuk lastiger zijn wanneer een coureur deelneemt aan de proeven, maar soms ook makkelijker.”

“Het is heel lastig om die balans te vinden, maar dat is mijn taak en ik probeer het te veranderen, maar de pilaar van het navigeren zal ik nooit weghalen. Dan verraad ik de discipline namelijk. Loeb, Sainz en al die anderen moeten dit begrijpen, anders hebben ze niets te zoeken in de Dakar.”

Sneer naar Sainz

Castera was zelf onder andere navigator van Cyril Despres en Stephane Peterhansel toen de Dakar Rally nog in Zuid-Amerika werd verreden. De Fransman erkent dat het navigeren in Saudi-Arabië een stuk lastiger is geworden: “Het was heel makkelijk in Zuid-Amerika, wat ik kan weten omdat ik er tien Dakars heb georganiseerd en er ook zelf als navigator heb deelgenomen. Er was heel weinig navigatie, maar Carlos heeft ook een heel groot probleem: die beelden waarop hij [tijdens de Dakar Rally van 2021] als een radiografische auto op en neer reed… Dat kan niet, niemand doet zoiets. Ik heb een Dakar met Peterhansel gedaan en drie of vier keer met Despres. Wanneer wij een probleem hadden, stopten we, praatten we met elkaar en namen we vervolgens gezamenlijk een besluit. We hebben etappes gewonnen, zelfs nadat we ergens een minuut of twee stil hadden gestaan. Dat is iets dat Carlos en Sebastien ook moeten begrijpen, dat hoort bij de rally, dat het in Saudi-Arabië heel anders is dan de vorige filosofie en ze moeten hun mindset veranderen.”

“Navigeren maakt deel uit van de Dakar en dat zal ook zo blijven. Wat ik wel begrijp is dat het geen loterij moet zijn. Het is aan mij de taak om daarvoor te zorgen.”

De beelden van een verdwaalde Carlos Sainz: