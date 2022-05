Live: Valentino Rossi in actie in de GT World Challenge Europe Valentino Rossi heeft zijn MotoGP-helm aan de wilgen gehangen, maar van stilzitten is geen sprake. De legendarische motorcoureur zoekt dit jaar zijn heil in de vierwielers. De Italiaan komt uit in de GT World Challenge Europe. Dit weekend staat de eerste ronde van de Sprint-cup op het programma, met twee races op het Britse circuit van Brands Hatch. Bekijk hier live race 1.