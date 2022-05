Rossi maakte eerder deze maand in Imola zijn debuut in de GT World Challenge Europe. Dat was in het lange format met twee teamgenoten in een race van drie uur. Rossi eindigde samen met Nico Müller en Frederic Vervisch op de zeventiende plek algemeen. Dit weekend op Brands Hatch staat de eerste GTWCE Sprint-ronde op het programma. Brands Hatch wordt een compleet nieuwe uitdaging voor de Italiaan, die nog nooit op het Engelse circuit gereden heeft.

“Dit wordt de eerste sprintrace van mijn carrière, ik heb nog nooit een dergelijk format gereden”, blikt Rossi vooruit. “Ook is het mijn eerste bezoek aan Brands Hatch, het is een heel technisch circuit met veel blinde bochten. Het betekent dat het een heel snel circuit is waar je een andere mentaliteit moet hebben dan in de langeafstandsracerij.”

In de GTWCE-sprintraces moet er ook halverwege de wedstrijd een pitstop gemaakt worden. In Imola ging dit nog mis waar Rossi zijn pitbox voorbijreed. “We willen niet weer tijd verliezen, het wordt niet eenvoudig”, zegt Rossi. “We doen ons best en ik heb heel veel zin om weer met Fred en het hele team te werken.”

Gezien de progressie van Rossi in het eerste weekend in Imola, verwacht Vervisch geen grote problemen. “Brands Hatch is een heel speciaal circuit waar Vale nog nooit geracet heeft, maar ik denk dat hij zich snel comfortabel voelt. Hij heeft bewezen snel te zijn, we kunnen hier blijven groeien.”

De beide races duren 60 minuten en worden zondag om 12.00 uur en 17.00 uur live uitgezonden op deze site.