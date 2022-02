Met uniforme reglementen in nationale en internationale kampioenschappen over de hele wereld, is het vrij eenvoudig om overal met dezelfde auto te racen. De toegankelijkheid is voor TCR altijd een belangrijke voorwaarde geweest. De reglementen zijn opgesteld om de kosten laag te houden en toch in een hoogwaardige competitie te kunnen racen. Daardoor is TCR uitgegroeid tot een van de meest succesvolle vormen van klantenracerij, waarmee het afwijkt van de grote kampioenschappen waar de fabrikanten ontzettend veel geld in steken. Klanten kunnen een door de fabriek ontwikkelde wagen kopen en op het hoogste niveau racen in kampioenschappen over de hele wereld.

En met de komst van Pure ETCR kan er ook nog eens met elektrische aandrijving gereden worden alsmede de meer traditionele concepten met verbrandingsmotoren. De Cupra e-Racer was toonaangevend in het eerste jaar van de volledig elektrische toerwagenklasse. Het won drie van de vijf Pure ETCR-wedstrijden en bracht Mattias Ekström de titel. In 2022 krijgt de klasse de World Cup-status van de mondiale autosportbond FIA.

De auto brengt zo’n 670 pk (500kW) aan vermogen op de achterwielen met verbluffende acceleratie die de elektrische motoren produceren. De wagen kan zonder het gebruik van een versnellingsbak in 3,2 seconden optrekken van 0 naar 100 kilometer per uur met een topsnelheid van zo’n 270 kilometer per uur. Cupra heeft daarnaast ongelofelijk veel succes met de wagens die aangedreven worden door ‘normale’ brandstof. De 340 pk sterke Leon Competicion TCR debuteerde in 2020 en is gebouwd met de laatste technologie op het gebied van aerodynamica en wielophanging.

Mikel Azcona en Rob Huff waren vorig jaar racewinnaars namens het Hongaarse Zengo Motorsport in de FIA World Touring Car Cup. Azcona was bovendien de sterkste in TCR Europa. Robert Dahlgren won het Scandinavische TCR-kampioenschap in zijn Leon, ook in de nationale kampioenschappen van Spanje, Duitsland en Denemarken was er voldoende succes. In dat laatste kampioenschap deed voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen ook mee.

Dankzij de grote successen eindigde de Leon Competicion op de derde plaats in het modellenklassement van TCR-oprichter WSC. De focus wordt nu gericht op het herhalen van dit succes met het groeiende aantal wagens dat over de hele wereld in actie komt. Zo maakt de Leon dit jaar ook haar debuut in het Britse TCR-kampioenschap.