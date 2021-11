WTCR-titel opnieuw voor Ehrlacher, punten voor Coronel in Sochi

De strijd om de WTCR-titel werd afgelopen weekend beslecht op het Formule 1-circuit van Sochi. De weergoden deden een aardige duit in het zakje, want vanaf het eerste moment was het drijfnat. Dat bracht het beste in Mikel Azcona naar boven. Vanaf de achtste plek reed hij in race 1 sterk naar voren, om in de laatste ronde leider Jean-Karl Vernay te verschalken en zo zijn eerste zege van het seizoen naar huis te rijden. De Belgen Frederic Vervisch en Gilles Magnus eindigden als derde en vierde, voor Nathanael Berthon. De meeste aandacht ging echter uit naar Yann Ehrlacher. De Fransman reed kalm naar de zesde plaats, voldoende voor zijn tweede opeenvolgende titel.

Tom Coronel moest in de kwalificatie genoegen nemen met de zeventiende startplaats. In de eerste race, in de stromende regen en met slecht zicht, was het voor Coronel vooral een kwestie van uitrijden en buiten de problemen blijven. “Er was meer regen dan op vrijdag en op zaterdag”, berichtte hij. “We hebben gekozen voor een afstelling die ik ook op de DHL-VIP-auto had, waarmee ik in de ochtend passagiers over het circuit rondreed. Dat werkte behoorlijk, maar toen het sterker begon te regenen, werd het toch weer lastiger. Ik heb de race uitgereden, maar dat was het dan ook wel.”

In de tweede race waren de omstandigheden niet beter. Ditmaal was het Rob Huff die als sterkste uit de bus kwam in de listige omstandigheden. De Brit werd daarmee de twaalfde winnaar in zestien races. Vervisch en Berthon maakten het podium compleet. Voor Tom Coronel verliep de tweede race een stuk beter: “Ik had een goede start, kwam overal mooi tussendoor en kon Gené inhalen, ik pakte Tarquini gelijk en daarna in de laatste ronde Engstler nog. Ik kon goed meekomen en heb een heerlijke race gereden, waarmee ik ook weer eerste privérijder was, dus gelukkig ook weer een beker mee naar huis!”

Terugblikkend op het nu afgesloten FIA WTCR-seizoen zei Coronel: “We hebben een aantal goede podiumplaatsen behaald, zelfs het allereerste podium met de nieuwe Audi in Aragón. We hebben een paar keer technische problemen gehad, daarmee ook wat punten verloren, maar daarna toch weer het gevoel teruggekregen en weer een podium gepakt. Ook tweede in Adria, dat was ook een goede. En in de TCR Europe Series hebben we races gewonnen, ben ik vierde in het kampioenschap geworden, mede doordat ik twee races niet heb kunnen rijden. Anders had ik daar minstens vice-kampioen kunnen worden. Concluderend moet ik zeggen dat ik een goed gevoel heb over het seizoen met Audi, zowel in de mondiale serie als in de Europese competitie. Dank daarvoor ook aan het Comtoyou-team, in het bijzonder aan Jean-Michael Baert en François Verbist. Ik voel me bij het team uitstekend thuis en zou die samenwerking graag voortzetten! Ik ben al helemaal ‘hot’ voor 2022. Eerst de Dakar-rally met de nieuwe auto en dan gaan we wel zien wat volgend jaar ons gaat brengen. Laten we kijken of we de stijgende lijn met Audi kunnen voortzetten, dan kunnen we volgend jaar gewoon vooraan meerijden. En uiteraard dank aan alle sponsors en relaties, het was weer een mooi jaar!”

Podium: Tom Coronel, Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS, Frédéric Vervisch, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS, Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS Foto: WTCR