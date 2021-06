Cupra’s Azcona wint eerste Pure ETCR-evenement

Op het Italiaanse circuit van Vallelunga vond de eerste race ooit plaats van het nieuwe volledig elektrische toerwagenkampioenschap. Pure ETCR houdt er een innovatief format op na, met knock-out duels tussen twee rijders om te bepalen welke zes rijders in de SuperFinal mogen deelnemen. Azcona haalde op overtuigende wijze die finalerace, maar kreeg een lekke band tijdens de kwalificatie om de startvolgorde te bepalen. Daardoor moest hij in de langste race van het weekend als laatste beginnen.

De Cupra-rijder liet zich niet uit het veld slaan en werkte zich sterk naar voren. Hij werd daarbij geholpen door lekke banden van Augusto Farfus en Tom Chilton, die op dat moment op de eerste en twee plaats reden. Azcona bezorgde zijn team zo de winst: “We hebben historie geschreven door het eerste weekend van Pure ETCR te winnen. Ik ben superblij. Na de trainingen had ik vertrouwen in de Time Trial, maar daar had ik echt veel pech door een lekke band. Zodoende moest ik de SuperFinal als laatste starten. Het was lastig met vijf auto’s voor me, maar ik kreeg goede informatie van het team over het gebruik van de Power-Up. De Cupra was het gehele weekend al snel en het team heeft geweldig werk geleverd. Dit is een mooie start van het seizoen.”

Hyundai-rijder Jean-Eric Vernay staat tweede in het kampioenschap, voor Cupra-mannen Mattias Ekstrom en Jordi Gene.

De volgende ronde van het elektrische kampioenschap vindt over drie weken plaats op MotorLand Aragon, in het bijprogramma van het FIA WTCR.

Foto: ETCR