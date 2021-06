Spannende momenten en podium voor Tom Coronel op de Nordschleife

Het FIA WTCR reed de eerste twee races van het seizoen 2021 op de Nürburgring Nordschleife. Tom Coronel kwam er in actie met de nieuwe Audi RS 3 LMS en had de snelheid er prima in zitten. In de eerste race finishte hij als zevende en daarmee als beste privateer. In de tweede wedstrijd ging de Huizenaar kort van de baan en kwam daardoor als elfde over de meet, tweede in de WTCR Trophy. In de kwalificatie op de ruim 25 kilometer lange baan greep hij net naast de pole-position voor de reversed grid-race. Op twee duizendsten (!) miste hij de tiende plaats die daarop recht gaf: “Ongelooflijk, nul komma nul nul twee”, zei Coronel. “En dat op zo’n lange ronde! Ik had op mijn laatste rondje wat rook in de auto, er was een klein probleem, waardoor ik dus net de top tien miste. Wel was ik gelukkig de snelste Audi.”

“In de eerste wedstrijd had ik een goede race, ik kon mooi naar voren rijden”, berichtte hij. “De eerste twee ronden zat ik een beetje klem, maar in de slotronde kon ik Yann Ehrlacher mooi pakken op het rechte stuk, dat ging heel erg goed. Zo werd ik zevende en beste Audi-rijder, daar ben ik blij mee. In de tweede race had ik een goede start, het ging prima, maar toen vloog ik eraf bij de jump. Ik had problemen bij het terugschakelen, want de compressor voor het terugschakelen gaf een alarm. Ook begon de versnellingsbak steeds meer geluid te maken, dus ik heb de laatste ronde alleen in de vierde en vijfde versnelling gereden om in ieder geval de finish te halen. Ik kon de auto gelukkig mooi uit de vangrail houden en werd uiteindelijk elfde. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met het eerste weekeinde, we zaten er lekker bij!”

Pittige crash op zaterdagavond

Een paar uur later stapte Coronel in een Porsche Cayman voor de legendarische 24-uursrace. Rond half 9 in de avond raakte de Nederlander in de Bellof-S hard van de baan en was het einde verhaal: “We hadden in de beginfase tijdens de extreem zware regenval al wat problemen met de elektronica. Daarna ging het goed, totdat ik tijdens mijn stint in de spiegel keek omdat er een snellere auto achter me kwam. Daarbij heb ik waarschijnlijk een nat gedeelte geraakt en zo eindigde ik in de vangrail. Het is bij mijn veertiende deelname aan de 24-uursrace de eerste keer dat ik hier crash, dit is wel jammer. Maar goed, volgend jaar beter.”