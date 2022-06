WK Superbikes nog drie jaar langer op TT Circuit Assen

Het TT Circuit organiseerde dit seizoen voor de dertigste keer een raceweekend van het WK Superbikes. De klasse voor productiemotoren kan qua populariteit niet tippen aan de MotoGP, maar is met de Nederlandse inbreng van Michael van der Mark wel een groot evenement op de kalender van het TT Circuit. Het contract met Dorna Sports, naast de MotoGP ook organisator van het WK Superbikes, liep dit jaar af. Tijdens de TT van Assen is overeenstemming bereikt om de komende jaren door te gaan. Het TT Circuit is daarmee tot en met 2025 verzekerd van het WK Superbikes. Het contract voor de MotoGP-race loopt nog tot het eind van 2026. “Ik verwacht dat we over twee jaar over verlenging gaan praten”, zegt TT-voorzitter Arjan Bos.

De 91ste editie van de TT was dit weekend een groot succes, vervolgt Bos in gesprek met RTV Drenthe. "Ik ben blij dat we het niveau van 2018 en 2019 weer hebben gehaald, want dat waren topjaren. En als je na twee covid-jaren weer soortgelijke aantallen haalt, mag je alleen maar heel tevreden zijn." Met 104.000 bezoekers op de zondag was het TT Circuit niet helemaal uitverkocht, maar desalniettemin is er tevredenheid. Vooral eerder in het raceweekend liggen kansen om nog meer bezoekers te trekken, zegt Bos. “Daar willen we bijvoorbeeld met entertainment aan werken. Dorna wil daar ook medewerking bij verlenen. Ook willen we de coureurs meer inzetten, zodat ze dichter bij het publiek komen te staan.”

Bos gaf in zijn praatje met de pers nog een speciale vermelding aan Bo Bendsneyder. De Rotterdammer scoorde zondag zijn beste Moto2-resultaat met een vijfde plek. “Heerlijk!", zegt Bos. "Hij deed weer mee in de top. Hij begon op de achtste plek en reed zelfs even op de derde plek. Ik had voor hem gehoopt op een top vijf en ik ben ongelofelijk blij voor hem. We hebben elkaar nog een kleine knuffel gegeven van tevoren en hij heeft het heel goed gedaan.”