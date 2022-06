Bendsneyder smaakmaker in TT van Assen, winst voor Fernandez

Met twee Nederlandse coureurs op de grid van de Moto2-race waren de tribunes op het TT Circuit volgepakt toen de wedstrijd even na het middaguur van start ging. Bo Bendsneyder begon vanaf de achtste plek aan de race, Zonta van den Goorbergh maakte zijn TT-debuut vanaf de 21ste startplek. De pole-position was voor de Britse coureur Jake Dixon, maar hij kreeg Alonso Lopez al in de eerste ronde om de oren. De Spanjaard stapte pas enkele races geleden in bij het team van SpeedUp, maar heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bendsneyder liet zich in tegenstelling tot andere races niet aftroeven bij de start van de wedstrijd. Hij verloor in de eerste meters wel wat, maar herstelde zich goed en kwam aan het eind van de eerste ronde als negende door.

Bendsneyder kwam daarna snel in zijn ritme en kon aansluiten bij de eerste zes coureurs in de wedstrijd. Lopez had inmiddels een gaatje geslagen, alleen Marcel Schrotter kon volgen. GasGas-rijders Albert Arenas en Dixon zaten daarachter en in dat groepje kon Bendsneyder zich ook mengen. De Rotterdammer vocht in de eerste acht ronden van de race met Augusto Fernandez, afgelopen weekend in Duitsland nog winnaar. Lopez kon zijn hoge tempo van de eerste ronden niet vasthouden en verloor de leiding in de wedstrijd aan Schrotter. Zo ontstond er een kopgroep van acht coureurs nadat ook Cameron Beaubier en Tony Arbolino de aansluiting vonden.

Voorbij halverwege leek Schrotter iets meer controle te hebben over de wedstrijd, maar dat bleek een utopie. De Duitser zou ook in zijn 218de Grand Prix geen overwinning pakken. De Intact-rijder gleed onderuit in de Strubben en zijn wedstrijd zat erop. Bendsneyder schoof daardoor naar de vijfde plek terwijl Albert Arenas aan de leiding ging voor Lopez en Fernandez. Bendsneyder bleef vechten met de coureurs om zich heen en profiteerde handig in de Strubben toen Jake Dixon even te wijd ging. De SAG-rijder kwam zodoende op de derde plek te liggen. Dat moest hij niet veel later bekopen toen hij een slechte exit had uit de GT-bocht en twee plekken verloor aan Dixon en Beaubier.

De Rotterdammer was het ritme daardoor even kwijt, en verloor ook posities aan Ai Ogura en Celestino Vietti. Verder naar voren vormde Beaubier een tandem met Dixon, maar dat liep niet goed af. Dixon zette de aanval in op de derde plaats van teamgenoot Arenas, Beaubier moest de rol lossen toen hij in de Haarbocht onderuitgleed. Bendsneyder profiteerde daardoor en ging naar de zesde plek. Fernandez had intussen de leiding in de wedstrijd overgenomen en lag fier aan kop. Hij had duidelijk nog iets in de tank en koerste af op zijn tweede overwinning op rij.

Albert Arenas deed volop mee om de podiumplekken, maar ook hij kwam ten val. De Spanjaard moest zijn podiumambities daardoor aan de kant zetten. Bendsneyder schoof wel weer een plek op naar P5. De overwinning was echter voor Augusto Fernandez, die zijn voorsprong goed verdedigde in de slotfase. Ogura werd tweede terwijl Jake Dixon net aan de laatste podiumplek vasthield ten opzichte van Vietti. Bo Bendsneyder boekte zijn beste resultaat van het seizoen en werd vijfde in zijn thuisrace. Het was tevens zijn beste resultaat in Grand Prix-verband in Assen.

Alonso Lopez eindigde op de zesde plek voor Tony Arbolino en Joe Roberts. Manuel Gonzalez werd negende terwijl Filip Salac de top-tien compleet maakte.

Zonta van den Goorbergh werkte een goede race af in Assen. De coureur uit Breda lag enige tijd op de zeventiende plek, maar verloor in de laatste ronde nog een plekje aan Marco Ramirez. Hij werd als achttiende geklasseerd. RW Racing haalde wel punten, Barry Baltus werd vijftiende.

In het wereldkampioenschap staan Vietti en Fernandez gelijk na elf races. Beide coureurs hebben 146 punten gehaald. Ai Ogura staat derde op één punt achterstand. Bo Bendsneyder staat twaalfde.

Uitslag: Moto2 TT van Assen