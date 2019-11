Van der Mark hoopvol na vinden oplossing voor wielspin

“Na de regen in Aragon was het goed om hier in Jerez te zijn”, laat Van der Mark optekenen door zijn werkgever. “Normaal kom je zowel positieve als negatieve zaken tegen in een test en werk je je door een programma heen, maar deze twee dagen waren enorm positief: we hebben veel kunnen rijden, verschillende dingen op de motor kunnen proberen en een oplossing gevonden voor de problemen met wielspin die we ondervonden in de tweede helft van het seizoen”, stelde Van der Mark.

De 27-jarige Rotterdammer eindigde als vierde in de test. Het was nog niet zijn laatste optreden van het seizoen. Over twee weken komt hij samen met MotoGP-coureurs Franco Morbidelli en Hafizh Syahrin in actie tijdens de eerste editie van de 8 Uur van Sepang.

Zoals gezegd klokte Van der Mark’s nieuwe teamgenoot Toprak Razgatlioglu een nog iets snellere tijd en eindigde hij als tweede. Al met al was het een aangename kennismaking met de Yamaha. “Het waren twee goede dagen”, blikte hij positief terug. “Door de omstandigheden konden we heel veel rijden en veel nieuwe onderdelen testen op de motor met positief resultaat.”

Hoewel hij dus vrij ver bovenaan de tijdenlijst eindigde, benadrukte de 23-jarige Razgatlioglu dat het vooral draaide om kennis maken met de motor, los van het testen van nieuwe oplossingen. “Ik denk dat ik me nu goed heb kunnen aanpassen aan de Yamaha en ik een goed gevoel heb op de motor”, stelde een vermoeide Razgatlioglu, die samen met Van der Mark meer dan 300 ronden reed. “Het was een intensief programma, maar ik ben blij met mijn tijd en de progressie die we hier hebben gemaakt.”