Van der Mark maakt WSBK-rentree op TT Circuit Assen

Michael van der Mark kwam in maart tijdens een mountainbiketraining ten val en liep daarbij een beenfractuur op. De Nederlander moest onder het mes, waardoor hij beide pre-season tests miste. Ook moest hij de seizoensopener van het World Superbike-kampioenschap 2022 in Aragon laten schieten. De 29-jarige rijder is nog niet volledig fit, maar heeft goede hoop tijdens zijn thuisrace op het TT-circuit Assen van aankomend weekend zijn comeback te kunnen maken.

“Na een noodgedwongen pauze van enkele weken, voel ik me klaar om tijdens mijn thuisrace in Assen terug te keren”, aldus de Nederlander. “Uiteraard hangt het af van de laatste medische keuring op donderdag, maar ik heb er vertrouwen in dat ik dit weekend terugkeer op mijn BMW M 1000 RR. Het herstelproces na de operatie is zeer goed verlopen. Ik heb daarnaast extra behandelingen gehad die het proces versneld hebben. Ik heb regelmatig met een aangepast programma in de sportschool getraind en daardoor kon ik aardig fit blijven.”

Van der Mark legt de lat voor zijn rentreeweekend logischerwijs niet al te hoog: “Ik verwacht niet dat ik in Assen op de toppen van mijn kunnen kan rijden. Ik weet dat het een uitdaging wordt, aangezien ik sinds het einde van vorig jaar niet meer op mijn BMW heb gereden. Ook heb ik alle pre-season tests gemist, dus ik weet niets van de ontwikkelingen die in de winter zijn doorgevoerd. Die moet ik eerst onder de knie krijgen voordat ik ervan kan profiteren.”