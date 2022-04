Michael van der Mark brak vorige maand zijn voet toen hij aan het trainen was met de mountainbike. Hij moest daardoor de cruciale voorbereiding op het nieuwe seizoen missen, maar kwam ook niet in actie tijdens de openingswedstrijden op MotorLand Aragon. Voor BMW was dat een grote teleurstelling. Van der Mark was de referentie van het merk na het vertrek van Tom Sykes en had de oplossingen aan de nieuwe motor moeten bevestigen. Aragon was mede daardoor ook een flinke tegenvaller voor Scott Redding, die deze winter overkwam van Ducati. Hij scoorde een schamel WK-punt in Aragon.

Van der Mark maakte eerder deze week kenbaar dat hij in Assen weer aan de start wilde staan, maar had daarvoor nog wel groen licht van de artsen nodig. Hij heeft inmiddels toestemming gekregen en kan dus vrijdag gewoon beginnen aan de trainingen op het TT Circuit van Assen. Daar wordt dit weekend de tweede ronde van het WK Superbikes verreden.

De dertienvoudig WSBK-racewinnaar heeft een goede staat van dienst op het TT Circuit. Van der Mark stond in Assen al zeven keer op het podium.