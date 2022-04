Bautista ook in WSBK-hoofdrace maatje te groot voor Rea

Alvaro Bautista begon Race 2 op MotorLand Aragón vanaf pole-position, nadat hij eerder op de dag een dominante overwinning had geboekt in de Superpole-race. De Spanjaard bleef in dat treffen de concurrentie meer dan vijf seconden voor. Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu finishten als respectievelijk tweede en derde, waarmee zij de eerste startrij voor Race 2 completeerden naast Bautista.

Bij de start pakte Rea de leiding, gevolgd door Bautista, Razgatlioglu en Michael Ruben Rinaldi. Later in de eerste ronde heroverde Bautista de koppositie op het lange rechte stuk achterop het circuit, dankzij de topsnelheid van zijn Ducati. In de tweede ronde ging Rea Bautista weer voorbij, maar een ronde later sloeg laatstgenoemde opnieuw toe op het lange rechte stuk. Daarna reed Bautista onbedreigd naar de winst.

Dat kwam mede doordat Rea bij het ingaan van de vierde ronde wijd ging in de eerste bocht. Daardoor viel de zesvoudig wereldkampioen terug tot de vierde plaats; hij zag Rinaldi en Razgatlioglu passeren. Ducati had daardoor ineens de plaatsen één en twee in handen, maar een dubbelzege voor het Italiaanse merk zat er niet in.

Rea herpakte zich na zijn foutje en rekende Razgatlioglu in de zesde ronde weer in voor de derde positie, door hem binnendoor te passeren in bocht 1. Twee ronden later schoof Rea ook op naar de tweede plek, na een foutje van Rinaldi. Koploper Bautista had op dat moment al een voorsprong van een paar seconden en het lukte Rea niet om het gat te dichten, waardoor hij genoegen moest nemen met P2. Het verschil tussen de nummers één en twee was uiteindelijk 4,3 seconde.

De laatste podiumplaats was voor Razgatlioglu, nadat hij Rinaldi drie ronden voor de finish had ingehaald. Rinaldi werd vierde, voor Alex Lowes, Axel Bassani en Loris Baz. Xavi Vierge, Garrett Gerloff en Iker Lecuona completeerden de top-tien.

Uitslag Race 2 op MotorLand Aragón: