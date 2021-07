WRC bevestigt eerste negen wedstrijden van kalender 2022

Het WRC neemt aan het eind van 2021 afscheid van de huidige generatie auto’s en stapt over op de zogenaamde Rally1-reglementen. Toyota, Hyundai en M-Sport Ford zetten daarbij allemaal voor het eerst hybride auto’s in. De teams moeten dus geheel nieuwe bolides prepareren in 2022 en daarom achtte het WRC het wenselijk voor de teams om al in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben over de data van de eerste evenementen.

Na de bijeenkomst van de World Motor Sport Council van donderdag maakte het WRC daarom de eerste negen races van het seizoen 2022 bekend. Het seizoen start, net als in 2021, in Monte Carlo. Het circus is daar tussen 20 en 23 januari te gast. Een maand later staat tussen 24 en 27 februari de Rally van Zweden op het programma, de enige ontmoeting die volledig in de sneeuw wordt afgewerkt. Ook werd bevestigd dat het kampioenschap daarna afreist naar Portugal, Italië, Kenia, Spanje, Japan, Estland en Griekenland. De data en de volgorde van deze wedstrijden worden in een later stadium bekendgemaakt.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat er nog vier vrije plaatsen zijn op de WRC-kalender voor 2022. Van de huidige kalender ontbreken onder meer Kroatië, Finland en België op de kalender, maar mogelijk worden deze rally’s later dus nog aan het programma toegevoegd. Dat geldt ook voor de Rally van Groot-Brittannië, die in 2021 juist ontbreekt.