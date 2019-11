Peugeot en Loeb ook volgend seizoen actief in WRX

Peugeot is sinds 2014 betrokken in WRX toen de klasse een status als wereldkampioenschap kreeg. De renstal stond destijds bekend als Team Peugeot Hansen en won in samenwerking met Kenneth Hansens team de constructeurstitel in 2015.

Na een periode van zekerheid waar stercoureur Loeb al eens liet doorschemeren dat Peugeot zou kunnen stoppen met WRX, heeft het merk woensdag in een verklaring laten weten dat het in lijn met de ambities van het kampioenschap wil samenwerken aan de ontwikkeling. Ook heeft Peugeot plannen voor het elektrische supportprogramma dat toegevoegd al worden aan WRX. In de verklaring van Peugeot zei Peugeot-topman Jean-Philippe Imparato: “Het merk is klaar om de evolutie naar E-WRX te ondersteunen als onderdeel van het technologische plan. E-WRX past perfect bij onze strategie.”

Hij vervolgde: “Onze ambassadeur Sebastien Loeb zal dit nieuwe avontuur ondersteunen. Het doel is om in 2018 de titel te winnen. We zullen daarom de ontwikkelingen die door Peugeot Sport geinitieerd worden een vervolg geven en bekijken de manier waarop de familie Hansen het team sinds 2014 gerund heeft.”

Het is onduidelijk of de samenwerking met Hansen Motorsport voortgezet zal worden en wie naast Loeb voor het team zal rijden volgend seizoen. Loeb zei: “Het is een geweldige kans om mee te werken aan dit nieuwe ‘elektrische’ project en om nog dichter bij mijn fans in WRX te staan. Ik kijk ernaar uit deze nieuwe sportieve uitdaging te ontdekken.”

Met medewerking van WRX-verslaggever Hal Ridge