Quartararo: “Onbewust minder risico genomen in kwalificatie”

“Ik was wel degelijk teleurgesteld, maar dat hield ik voor mezelf”, zei Fabio Quartararo, die aanvankelijk de derde tijd klokte in Q1. Dat was niet genoeg om door te gaan naar het beslissende deel van de kwalificatie. Tot overmaat van ramp werd zijn snelste ronde ook nog geschrapt omdat hij door een zone met gele vlaggen kwam.

Nog voor de kwalificatie wist Quartararo dat hij voor een flinke uitdaging stond. “In de vierde training zag ik Iker [Lecuona] en Pecco [Bagnaia] al bovenaan staan en ik wist dat het lastig zou worden om Q2 te bereiken. Uiteindelijk eindigde ik op de derde plaats in Q1. Dat is niet hoe ik het voor me had gezien. We hadden wat problemen en ik heb misschien niet genoeg risico genomen in de laatste twee sectoren. Het is wel begrijpelijk denk ik, onbewust neem ik toch wat minder risico met deze omstandigheden op de baan. Om die reden was ik ook niet heel teleurgesteld. Natuurlijk had het beter gekund omdat Pecco vanaf de eerste plaats start en ik sta dertiende, maar zo is het nu eenmaal.”

Vrijdag erkende Quartararo al dat hij op een opdrogende baan niet heel competitief was. Hoewel dat nog een aandachtspunt blijft, denkt hij dat er al een stap gezet is. “In de derde training heb ik alles gegeven om in Q2 te geraken, we stonden op slechts drie tienden en hebben ons daar flink verbeterd”, vervolgde hij. “Deze middag waren de omstandigheden precies zoals ik ze niet graag heb, ik heb mijn best gedaan. De dertiende plek was het maximale en we moeten zien welke band we morgen tijdens de race moeten gebruiken. We reden [vanwege de kou] met soft-soft en dat doe ik liever niet, maar in dit geval was het noodzaak. Morgenochtend [in de warm-up] zullen we wat anders proberen.”

In de kwalificatie konden coureurs echt met slicks onderweg, maar was het nog steeds oppassen voor crashes. “De omstandigheden waren anders, nu was het droog genoeg voor slicks maar waren er nog wel natte stukken”, aldus Quartararo, die zag dat op verschillende stukken van de baan anders gereden moest worden. “In de eerste sector was ik de tweede snelste in Q2, zelfs al deed ik niet mee. Ik was nog steeds snel. In de tweede sector ging het wat minder en de laatste sectoren waren helemaal lastig. Daar was het natter. Ik maak me geen zorgen over morgen. We hebben niet de beste startpositie, maar we moeten gewoon proberen om naar voren te komen."

Quartararo kan zondag wereldkampioen worden als hij minder dan drie WK-punten prijsgeeft op polesitter Francesco Bagnaia. Dat lijkt vanaf de vijftiende startplek overigens een flinke opgave te worden.