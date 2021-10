Polesitter Bagnaia: “Deelname in Q1 was deze keer voordelig”

Francesco Bagnaia liet zich zaterdagochtend in de derde training op het Misano World Circuit Marco Simoncelli wegdrummen in de beslissende fase. De Italiaan, vorige maand nog winnaar van de Grand Prix van San Marino op dezelfde plek, moest daarom door Q1 en zich daar bij de beste twee plaatsen om door te gaan naar het beslissende deel van de kwalificatie.

“Ik ben heel erg blij, het was niet eenvoudig. Ik voelde me vanochtend best goed op de natte baan, maar met de nieuwe band was het lastig. Die werd te warm en daardoor kon ik mezelf niet meer verbeteren om in de top-tien te eindigen”, zei Bagnaia over de gemiste kansen in de derde vrije training. “Eigenlijk was het gewoon beter om de kwalificatie in Q1 te starten, ik reed m’n rondjes vrij constant. Ik wilde in Q1 gewoon de hele sessie rijden en ik kreeg steeds meer vertrouwen. Het gevoel was goed.”

Voor dat tweede deel van de kwalificatie paste Bagnaia de strategie wel aan. Hij kwam – nadat hij een 1.33.045 klokte – halverwege de sessie binnen voor een verse achterband. “In Q2 dacht ik dat het niet goed genoeg zou zijn voor pole-position, ik was wat meer aan het worstelen. Uiteindelijk bleek het goed genoeg en dat is mooi, het is een mooie manier om de zaterdag voor eigen fans zo af te sluiten.”

In de titelstrijd staat Bagnaia op 52 punten achterstand van Fabio Quartararo, die er zaterdagmiddag niet in slaagde om door te stoten tot Q2. De Fransman begint vanaf de vijftiende startplek. Bagnaia mag zondag niet meer dan drie punten prijsgeven op Quartararo om de titelstrijd te verlengen tot de Grand Prix van Portugal. Die wetenschap heeft echter geen enkele invloed op de tactiek van de Italiaan.

“Ik weet niet hoe het op dit moment zit met de mindset van Fabio”, liet Bagnaia weten. “Ik probeer gewoon te winnen. Ik sta vooraan en dat is m’n enige kans om het kampioenschap open te houden. Fabio zal natuurlijk proberen om naar voren te komen en dat lukt hem ook, hij is sterk. Ik probeer gewoon bij mezelf te blijven en probeer vooraan te blijven. Het wordt in ieder geval niet eenvoudig. We hebben dit weekend maar weinig ronden kunnen rijden [op slicks] en dat maakt het lastig om te voorspellen wat er tijdens de race gaat gebeuren.”