Hoe wordt Fabio Quartararo MotoGP-wereldkampioen in Misano?

Fabio Quartararo krijgt op het Misano World Circuit Marco Simoncelli de kans om de wereldtitel te pakken. Die wedstrijd staat in het weekend van 22, 23 en 24 oktober op het programma en vindt een maand na de Grand Prix van San Marino weer plaats op Misano. De Italiaanse omloop kreeg een tweede race voor het afscheid van Valentino Rossi, maar ook omdat de Aziatische races niet konden doorgaan vanwege het coronavirus. De eerste ontmoeting in Misano werd vorige maand gewonnen door Francesco Bagnaia, Quartararo eindigde op de tweede plaats.

De Fransman is de enige rijder die in elke race van dit seizoen punten gescoord heeft. Hij heeft een voorsprong van 52 punten op Bagnaia, die in de titelstrijd zijn naaste belager is. De Ducatist is bovendien de enige coureur naast Quartararo die nog in aanmerking komt voor de titel. Met nog 75 punten te vergeven in de resterende wedstrijden werd uittredend kampioen Joan Mir op het Circuit of the Americas uitgesloten van de titelrace, evenals Jack Miller en Johann Zarco.

Evolutie van het wereldkampioenschap in 2021

MotoGP-races Klassementsleider Punten voorsprong #1 GP van Qatar M. Viñales 5 #2 GP van Doha J. Zarco 4 #3 GP van Portugal F. Quartararo 15 #4 GP van Spanje F. Bagnaia 2 #5 GP van Frankrijk F. Quartararo 1 #6 GP van Italië F. Quartararo 24 #7 GP van Catalonië F. Quartararo 14 #8 GP van Duitsland F. Quartararo 22 #9 GP van Nederland F. Quartararo 34 #10 GP van Stiermarken F. Quartararo 40 #11 GP van Oostenrijk F. Quartararo 47 #12 GP van Groot-Brittannië F. Quartararo 65 #13 GP van Aragon F. Quartararo 53 #14 GP van San Marino F. Quartararo 48 #15 GP van Amerika F. Quartararo 52

Als Bagnaia nog wereldkampioen wil worden, heeft hij tenminste twee maximale scores nodig om de titelstrijd in leven te houden. Dat zou overigens een flinke verrassing zijn aangezien Quartararo dit jaar buitengewoon solide gescoord heeft. Zelfs tijdens de moeilijke Grand Prix van Spanje, toen de man uit Nice geplaagd werd door arm pump, scoorde hij nog een paar punten. Daarnaast haalde hij vijf overwinningen op een totaal van tien podiumplaatsen, meer dan wie dan ook.

De scores van Quartararo en Bagnaia tot nu toe

Pos. Pilote Pts 1 F. Quartararo 254 11 /5 25 /1 25 /1 3 /13 16 /3 25 /1 10 /6 16 /3 25 /1 16 /3 9 /7 25 /1 8 /8 20 /2 20 /2 - - - 2 P. Bagnaia 202 16 /3 10 /6 20 /2 20 /2 13 /4 - 9 /7 11 /5 10 /6 5 /11 20 /2 2 /14 25 /1 25 /1 16 /3 - - -

In het meest ongunstige scenario zou een gelijkspel op de slotdag van het kampioenschap alsnog Quartararo tot kampioen maken, maar dat kan alleen gebeuren als Bagnaia de laatste drie races van het seizoen niet wint. Anders komt hij wat betreft het aantal overwinningen op hetzelfde aantal. De tweede plaatsen zouden in dat geval gaan tellen. Bagnaia heeft er daarvan tot nu toe drie, Quartararo staat op twee tweede plaatsen. De Yamaha-rijder heeft echter wel meer derde plaatsen.

Quartararo kan het zichzelf heel gemakkelijk maken door uit Misano te vertrekken met een voorsprong van minimaal 51 punten. Dan zou hij de wereldtitel binnen hebben. Als Bagnaia minder dan drie punten scoort en Quartararo verliest niet meer dan twee punten op de Italiaan, dan is de titelstrijd ook beslist. Tussen de twee uitersten van het meest negatieve en het meest positieve scenario zijn vele opties die de titelstrijd kunnen beslissen.

Fabio Quartararo wordt in Misano kampioen als…

hij wint, ongeacht het resultaat van Bagnaia

als hij tweede wordt en Bagnaia niet wint

hij derde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de vierde plaats

hij vierde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de vijfde plaats

hij vijfde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de vierde plaats

hij zesde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de vijfde plaats

hij zevende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de vijfde plaats

hij achtste wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de zesde plaats

hij negende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de zevende plaats

hij tiende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de achtste plaats

hij elfde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de negende plaats

hij twaalfde wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de tiende plaats

hij dertiende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de elfde plaats

hij veertiende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de twaalfde plaats

hij vijftiende wordt en Bagnaia doet het niet beter dan de dertiende plaats

hij geen punten scoort en Bagnaia niet bij de eerste dertien eindigt.

Bagnaia het niet beter doet dan de dertiende plaats, ongeacht het resultaat van Quartararo

Verdeling van de punten

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt

Ook in de andere klassementen kan in Misano de beslissing vallen. Johann Zarco gaat aan de leiding in het kampioenschap voor satellietrijders. Ook hij heeft in Misano een voorsprong van 51 punten nodig, maar momenteel staat hij 37 punten voor Aleix Espargaro en 59 punten voor teamgenoot Jorge Martin.

Fabio Quartararo kan de BMW M Award in Misano winnen, de prijs voor de beste coureur in kwalificaties. Als Bagnaia zich niet als eerste of tweede kwalificeert is deze prijs sowieso voor de Fransman.

In Moto3 kan de titelstrijd ook beslist worden als Pedro Acosta 21 punten meer scoort dan Dennid Foggia.