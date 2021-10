Bagnaia claimt pole in GP van Emilia-Romagna, Quartararo vijftiende

Q1: Quartararo kent slechtste MotoGP-kwalificatie uit carrière

Zenuwen? Misschien waren het gewoon de ongunstige weersomstandigheden die ten grondslag lagen aan het feit dat de beide topcoureurs uit het MotoGP-kampioenschap van dit jaar op de baan moesten komen in Q1. Voor Fabio Quartararo was het de eerste keer dit seizoen dat hij zich niet rechtstreeks voor het tweede deel wist te plaatsen, Bagnaia was al eerder verschenen in de sessie. Gedurende de vierde training hadden coureurs voor het eerst slicks onder de machine gemonteerd en dat bleek riskant met de diverse crashes die plaatsvonden in die sessie.

Blijven rijden was het devies om temperatuur in het rubber te houden. Dat was precies wat de meeste coureurs deden. De strijd om de twee plekken voor Q2 ging in de basis tussen vijf coureurs: Bagnaia en Quartararo met daarachter Iker Lecuona, Alex Rins en Alex Marquez. De andere rijders kwamen er niet aan te pas. Uiteindelijk waren het de crashes van andere coureurs die een bepalende rol speelden. Quartararo stond in de laatste minuut buiten de top-twee en moest nog een ronde rijden, maar een gele vlag in de eerste sector stak daar een stokje voor. De tijd van Quartararo was hoe dan ook niet goed genoeg, maar er was veel onduidelijkheid over de positie van Quartararo. Eerst werd hij als vijfde geklasseerd, later als derde en daarna weer als vijfde.

Bagnaia slaagde er wel in om door te gaan. Hij klokte 1.33.393 en dat bleek ruim voldoende voor de eerste plek. Lecuona was zeven tienden langzamer, maar plaatste zich desondanks ook. Alex Rins werd vierde voor Marquez. Enea Bastianini kende een rampzalige middag. Hij crashte in de kwalificatie voor de derde keer in een uur (hij ging tweemaal onderuit in VT4). Hij werd desondanks zesde.

Takaaki Nakagami eindigde als zevende voor Joan Mir, die in de slotfase ook nog ten val kwam bij het insturen van bocht 15. Maverick Viñales werd negende voor Brad Binder, de Zuid-Afrikaan maakte ook een crash mee. Het rijtje werd afgesloten door drie ervaren Italianen: Andrea Dovizioso als elfde voor Michele Pirro en hekkensluiter Valentino Rossi.

Uitslag eerste kwalificatie MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna

Q2: Bagnaia profiteert, Marini zorgt voor sensatie

Met hun ervaring uit de eerste kwalificatiesessie hadden Bagnaia en Lecuona een groot voordeel in de openingsminuten van Q2. Zij hadden kennis van de baancondities en konden om die reden meteen pushen. Niet verrassend was het dus dat de beide mannen halverwege de sessie nog aan kop stonden. Waar ze in Q1 buiten bleven, kwamen ze nu wel binnen voor een verse set softs. Terwijl dat gaande was, had Marc Marquez zijn zegeningen alweer geteld. De Spanjaard werd in een van zijn eerste ronden bijna van de Honda gelanceerd. De achtvoudig wereldkampioen kon zich ternauwernood vastklampen aan de RC213V waarmee hij een crash voorkwam. Jorge Martin ging op zijn beurt wel onderuit. Zijn kwalificatie verliep dramatisch aangezien hij niet veel later nog eens viel.

Bagnaia's 1.33.045 was nog altijd de referentie met drie minuten te gaan. Jack Miller had het gat ten opzichte van zijn teamgenoot als eerste gedicht. Hij kwam tot op twee tienden. Ook Pol Espargaro was voortvarend onderweg. Hij klokte de derde tijd. Intussen kwam de indrukwekkende kwalificatie van Lecuona ten einde met een crash in bocht 5. Hij ging bijna gelijktijdig met teamgenoot Danilo Petrucci onderuit, niet veel later was Marc Marquez de gebeten hond. Daardoor werden gele vlaggen op het circuit gezwaaid en slonken de kansen voor snelle rondjes.

Bagnaia's tijd, een 1.33.045, was genoeg voor pole-position en zo maakte hij optimaal gebruik van Quartararo's matige kwalificatie. Miller eindigde als tweede terwijl Luca Marini voor een sensatie zorgde met de derde plek. De jonge Italiaan deed uitstekende zaken op de 2019-versie van de Ducati, hij werd derde voor Pol Espargaro. Miguel Oliveira werkte zijn beste kwalificatie van de tweede seizoenshelft af, hij werd vijfde. Franco Morbidelli was de enige Yamaha-rijder in Q2. Hij eindigde op de zesde plaats voor Marc Marquez. De wereldkampioen bleef overigens ongedeerd na zijn val in bocht 6.

De gecrashte Lecuona werd achtste voor zijn teamgenoot Petrucci en Johann Zarco. De Fransman kwam in de slotfase ook nog ten val en zat vast onder zijn machine. Desondanks bleef de Pramac-man ongedeerd. Aleix Espargaro kwam niet in het stuk voor, hij werd elfde op bijna twee seconden. Jorge Martin kwam niet tot een competitieve rondetijd en start zondag als twaalfde.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondagmiddag om 14.00 uur, de starttijd van de warm-up is aangepast. Die sessie begint zondagochtend om 10.00 uur, twintig minuten later dan aanvankelijk gepland was.

Uitslag tweede kwalificatie MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna