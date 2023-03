Portret Nadia Padovani: De moedige vrouw die Gresini Racing redde

Er ging een schok door de MotoGP-paddock toen op 23 februari 2021 het bericht kwam dat Fausto Gresini na een strijd van bijna twee maanden overleden was aan de gevolgen van het coronavirus. De 60-jarige man, oud-wereldkampioen in de 125cc-klasse, was één van de pilaren van het wereldkampioenschap en voorman van een van de beste teams in de paddock: een avonturier, een alleskunner en een figuur die altijd weer opkrabbelde als hij ten val kwam. Door zijn overlijden rees de vraag: wie neemt het team over waar hij zijn ziel en zaligheid in stopte? Nadia Padovani, Fauto’s weduwe en moeder van zijn vier kinderen, begreep dit onmiddellijk. Zij besloot, kort voor de uitvaart van haar man, om het bedrijf over te nemen en het levenswerk van haar man voort te zetten.

Padovani bracht een groot deel van haar werkzame leven door in de zorg. Ze was niet voorbereid op de taken die haar te wachten stonden na het overlijden van haar man. Maar ze toonde moed in tijden van angst, twijfelde niet en besloot de eerste vrouw te worden die een MotoGP-team onder haar hoede nam: “Het was een directe keuze, die van mij en mijn zonen”, zegt ze in gesprek met Motorsport.com. “Het was een impulsieve keuze. Het was het bedrijf van mijn man, hij heeft er jaren aan gewerkt en was zo gedreven. Het was geen keuze om het bedrijf ter ziele te laten gaan en alle mensen die hier werkten naar huis te sturen.” In haar rouw had ze zich op zichzelf kunnen storten, maar dat gebeurde niet: “Er waren veel problemen. Niet alleen het bedrijf, maar ook op persoonlijk niveau. Twee van mijn kinderen waren nog minderjarig, er moest veel geregeld worden.”

Met zijn overlijden begon voor Padovani een nieuwe missie. De missie om het levenswerk waar Fausto zich sinds 1997 om bekommerde door te zetten. Het is een manier om het verlies te verwerken en bezig te zijn met andere dingen, maar het is net zo goed een ontdekkingstocht in een nieuwe functie in een wereld die ze tot dat moment niet haar thuis kon noemen. In samenwerking met haar oudste zonen Luca (26) en Lorenzo (22) en belangrijke zakenpartners van Fausto zoals Carlo Merlini (commercieel directeur van het team) leerde ze leiding te geven bij een sportteam en een bedrijf. “De mensen die al voor mijn man werkten en die mij nu helpen, ik moet ze enorm bedanken. Als ik dit alleen had moeten doen, waren we ten opzichte van deze grote teams nergens geweest. Je kunt het niet alleen, je moet omringd zijn met hele betrouwbare mensen.”

In april 2021 werd officieel bekend dat Nadia Padovani de plek van haar echtgenoot Fausto Gresini zou overnemen aan het roer van Gresini Racing

Mannenwereld

Ondanks de steun is haar leven in korte tijd enorm veranderd. “Ik was moeder van vier kinderen, ik bekommerde mij om het gezin. Mijn man hield zich bezig met het bedrijf, met de andere familie zoals we Gresini Racing noemen. Ik had geen idee van de dynamiek in deze sport. Hij vertelde wel wat er gebeurde, maar ik kende de details niet en ik wist niet wat hij deed om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Direct na zijn overlijden ben ik naar de fabriek gegaan en heb ik veel tijd doorgebracht met de mensen die voor Gresini Racing werkten. Ik moest ook weten hoe ze over mij dachten, ik nam ineens de rol over in een omgeving die het terrein was van mijn man. Zouden ze mij accepteren? Dat was niet eenvoudig.”

In haar nieuwe rol nam Padovani niet alleen een takenpakket tot zich dat ze op dat moment niet machtig was, ze moest zich ineens ook bewegen in de behoorlijk masculiene MotoGP-wereld. Het team steunde haar onmiddellijk, maar dat was nog geen garantie voor succes. “Ik was een vrouw die in een omgeving kwam waar altijd een man aan het roer stond in een wereld die door mannen gedomineerd wordt. Er is geen andere vrouwelijke teammanager in MotoGP, het feit dat ik ook met de andere teammanagers in gesprek moest… Ik was aan het begin best wel terughoudend, ik wist niet zeker of ze mij wel zouden accepteren. Dat was niet makkelijk, de mentaliteit is anders. Beetje bij beetje ging het elke race iets beter, ze leerden mij kennen.”

Ze groeide in haar rol, stelde zich assertiever op en was zich bewust van haar positie. Bij de teampresentatie van haar team in 2022 sprak ze de woorden die verwacht worden van een persoon in haar positie, maar richtte ze zich ook tot de vrouwen die naar haar keken: de verantwoordelijkheid in haar positie is groot, ze wil laten zien dat het voor vrouwen mogelijk is deze met succes te vervullen. Tot op de dag van vandaag probeert ze geen nadruk te leggen op het feit dat ze als vrouw aan het hoofd staat van een MotoGP-organisatie, maar ze is zich ervan bewust dat ze anderen kan inspireren: “Er zullen altijd mensen zijn die twijfelen, een vrouw moet altijd meer laten zien dan een man. Ik doe mijn best”, legt ze uit.

Drie cruciale maanden

In haar eerste maanden aan het roer van de organisatie was wijlen Fausto Gresini haar grootste inspiratie. Hij werd in zijn loopbaan ook een paar keer getroffen door tegenslag: “Hij had twee grote verliezen met het overlijden van twee geweldige rijders”, aldus Padovani, die refereert aan de dood van Daijiro Kato in 2003 en Marco Simoncelli in 2011. “Na het overlijden van Daijiro stond Fausto weer op om het bedrijf onder zijn hoede te nemen. Na de dood van Marco gingen er zeven of acht dagen voorbij voordat hij weer uit zijn bed wilde komen. Hij zei: ‘Nu is het genoeg, ik stop ermee. Ik kan dit niet blijven doen als jonge mensen overlijden.’ Hij wilde stoppen, maar ik verzekerde hem ervan dat jonge mensen dit zouden blijven doen en naar andere teams zouden gaan als hij zou stoppen. ‘Het verandert niets, je doet er niets aan, je moet blijven doen wat je doet. Het is de droom van die jongens, net als Marco’s droom om in de MotoGP te racen.’”

Gresini krabbelde op en ging door met zijn team. Maar zijn dood liet diepe sporen na in het team. In de winter van 2021 kreeg het team haar grootste tegenslag te verwerken met de dood van de teambaas. Op dat moment was duidelijk dat de formatie niet langer zou samenwerken met Aprilia, maar met ingang van 2022 weer op eigen benen zou staan. Maar nog niet alle details waren ingevuld. “We hebben nooit opgegeven”, zegt Padovani, die ook ineens aan het roer stond van de teams in Moto2, Moto3 en MotoE en daarnaast de MotoGP-formatie door de transitie moest leiden. “Het levenswerk van Fausto was nog niet af, we moesten doorgaan om te zorgen dat hij zijn eigen onafhankelijke team in MotoGP zou krijgen. We hebben alles gedaan om zover te komen. Er was heel weinig tijd, ik nam het bedrijf in maart over en we moesten in juni al aangeven of we het volgende jaar zouden meedoen. We hebben in drie maanden het complete MotoGP-project op poten gezet. Het was een gekkenhuis, het lukt normaal gesproken nooit om zoiets in drie maanden te doen, zeker niet met zulke budgetten. Dat het ons wel lukte was al een prachtige overwinning.”

Eén van de details die nog niet ingevuld was, ging om de constructeur waarmee Gresini zou samenwerken. “Fausto had gesproken met verschillende fabrikanten, maar had nog geen besluit genomen. Aprilia, Suzuki of Ducati. Uiteindelijk heb ik, hebben wij beslist om met Ducati in zee te gaan.” Ook de rijderskeuze lag open. Gresini Racing promoveerde Fabio di Giannantonio uit de Moto2-klasse en haalde Enea Bastianini terug van Avintia Racing. Beide rijders hadden een verleden bij Gresini. “Het was een teken van Fausto, we wilden de twee rijders die bij ons in Moto3 begonnen waren. Dit stond niet vast, we hebben het zelf moeten besluiten. Maar ik denk dat dit een teken was van Fausto, dit moesten we doen.”

Bastianini wint in Qatar: "Fausto was erbij die dag"

En toen kwam de magie als vanzelf. Na maanden hard werken in 2021 om het team op de grid te krijgen, werden de leden van de formatie begin 2022 direct beloond met een fantastische overwinning in de allereerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Zestien jaar na de overwinning van Toni Elias in de Portugese Grand Prix schreef Enea Bastianini de Grand Prix van Qatar op zijn naam. Er vloeiden volop tranen in en rond parc fermé. Van verdriet door het verlies van Fausto Gresini, die dit niet meer kon meemaken. Maar ook van blijdschap: na maanden noeste arbeid werd het team beloond met een prachtige zege. Het leverde misschien wel dé MotoGP-foto van 2022 op: Nadia Padovani en Enea Bastianini samen op het podium

“Het was ontzettend emotioneel, we hadden ons 200 procent gesmeten om zo aan de start te staan bij de eerste Grand Prix. We hebben in 2021 gebouwd aan het MotoGP-team, die overwinning en de gang naar het podium… Die emoties kan ik nog steeds niet beschrijven. Alles zat in de tranen die vloeiden. Alle spanning en emotie van het voorgaande jaar kwam er op dat moment uit. Alle pijn die ik met me meedroeg, alles wat ik meemaakte na het verliezen van mijn man… Het was een heel belangrijk moment in mijn leven en dat van mijn kinderen.”

"Toen hij overleed, op de dag van zijn uitvaart, heb ik gezegd dat ik de wereld wilde laten zien wie hij was, wat Gresini Racing was, het bedrijf dat hij begonnen was. We kwamen als onafhankelijk team naar Qatar, het was nog nooit gebeurd dat zo’n privéteam direct haar eerste Grand Prix won."

Ze gaat verder: “Fausto was er die dag bij, die overwinning was voor hem. Toen hij overleed, op de dag van zijn uitvaart, heb ik gezegd dat ik de wereld wilde laten zien wie hij was, wat Gresini Racing was, het bedrijf dat hij begonnen was. We kwamen als onafhankelijk team naar Qatar, het was nog nooit gebeurd dat zo’n privéteam direct haar eerste Grand Prix won. Zeker niet met een vrouw aan het roer, met alle tegenslag die we met z’n allen meegemaakt hebben. Ik wilde dit heel graag voor mijn man winnen. Dat was voor hem. Ik wilde dat hij trots zou zijn op zijn jongens, op zijn team, op iedereen.”

De nervositeit en stress die het leiden van een MotoGP-teams met zich meebrengt verdwijnt redelijk snel door de overwinning in Qatar. Belangrijker: die overwinning was geen incident. “Ik ben bij bijna alle races geweest, ik heb een paar gemist. Ik wilde op het circuit zijn en begrijpen hoe het team in de pitbox werkt, de problemen die voorkomen tijdens een GP, ik wilde niet alleen verantwoordelijk zijn voor de fabriek en vanuit huis werken. Mijn aanwezigheid telt als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Ik wil precies weten wat er gaande is. Ik wil het bedrijf 360 graden kennen, weten wat er speelt.”

Ze heeft een veelzijdige rol in het team. “Ondernemer, maar ook psycholoog”, lacht ze. Ze heeft rijders onder contract die haar kinderen hadden kunnen zijn. Ze leert omgaan met interviews en de intimiderende hoeveelheid camera’s in de paddock. Alles went. Padovani doet het met overtuiging, ze werd door het stadsbestuur van Faenza zelfs uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2022.

Het besturen van een MotoGP-organisatie kun je niet van de ene op de andere dag, vertelde Fausto Gresini ooit in een interview. Hij werd door schade en schande wijs, leerde het vak door het simpelweg te doen. Het is heel herkenbaar voor Padovani: “Echt wel”, reageert ze. “Dat is ook waarom ik na de overname uren en uren op kantoor gezeten heb om de administratie door te nemen, ik wilde begrijpen hoe het werkte. Ik wilde niet schuldig zijn aan een fout na de situatie waarin de organisatie zich bevond. Ik moest het leren en dat doe ik tot op de dag van vandaag, dat blijft zo."

Het leven gaat door. Stap voor stap stippelt Nadia Padovani haar route uit. Spijt heeft ze niet. Ook al denkt ze liever niet aan de toekomst, aan de dagen die ze verder moet spenderen zonder haar geliefde, ziet ze reden om de dagelijkse succesjes te vieren. Gresini Racing heeft de verwachtingen overtroffen en is ondanks de grootst denkbare tegenslag overeind gebleven.

Die tegenslag werd omgezet in een succesverhaal door een impulsieve beslissing van een ongekend moedige vrouw.

Nadia Padovani