Mir bestraft met long lap-penalty voor botsing met Quartararo

Zaterdag vond de allereerste MotoGP-sprintrace plaats op het Algarve International Circuit. De korte wedstrijd over twaalf ronden werd gewonnen door Ducati-coureur en titelverdediger Francesco Bagnaia, voor Jorge Martin en Marc Marquez. De sprintrace van Joan Mir duurde echter maar dertien bochten. De wereldkampioen van 2020 kwam op Portimao in aanraking met de Yamaha van 2021-kampioen Fabio Quartararo. Mir kon zijn weg niet vervolgen en Quartararo viel ver terug. Quartararo herstelde zich tot de tiende plaats, maar daarmee bleef de Fransman nog steeds met lege handen aangezien in de sprintraces alleen de top-negen punten scoort.

De wedstrijdleiding nam het incident met Mir en Quartararo onder de loep en stelde vast dat Mir "te ambitieus was". Hij had het contact met Quartararo veroorzaakt. De stewards spreken van 'onverantwoordelijk rijgedrag' van Mir. Zij bestraffen de Repsol Honda-rijder daarom met een long lap-penalty, te incasseren tijdens de Grand Prix over 25 ronden op zondag. Honda tekende beroep aan tegen de straf, maar dit werd afgewezen door de stewards.

Mir rekende niet op straf

Na de sprintrace zei Mir dat geen van beiden schuld had aan het incident. De Spanjaard rekende dan ook niet op een straf. "Op de beelden is het duidelijk: Quartararo probeert, zoals in elke bocht, iemand in te halen", zo verklaarde Mir op zaterdag. "Hij blijft daar zonder te passeren, opent de lijn een beetje, ik passeer hem aan de binnenkant en als hij terugkomt crash ik. Ik denk niet dat het Fabio's schuld is, want hij zag me niet. Maar het is ook niet mijn schuld, want ik reed op de lijn, ik kruiste niet en reed niet tegen hem aan. Ik verwacht geen straf, verre van dat."

Mir is de eerste rijder die een straf krijgt dit seizoen. Hij vertrekt zondag als veertiende in de Portugese Grand Prix. Teamgenoot Marc Marquez begint helemaal vooraan, op pole-position.