Quartararo na eerste MotoGP-sprintrace: “We vragen om ongelukken”

De MotoGP heeft voor dit seizoen sprintraces aan het programma toegevoegd om de sport interessanter te maken. De algehele verwachting was vooraf dat racers agressiever zouden koersen in de jacht op extra WK-punten en dat bleek zaterdag ook wel. Diverse rijders kwamen met elkaar in contact en vochten alsof hun leven ervan afhing. “Het bevalt me totaal niet”, zegt Quartararo als hem de kwestie van de sprintraces voorgelegd wordt. “Het is vragen om ongelukken, het was een ware jungle. We zitten niet in auto’s, je kunt elkaar niet raken zonder dat er gevolgen aan verbonden zijn. [Een auto] is veel veiliger. Ik lag een heel eind achter, maar probeerde naar voren te komen. Gelukkig is er niets gebeurd, maar we hebben nog twintig zulke races. We moeten afwachten.”

Volgens Quartararo viel het qua ongelukken nog redelijk mee, maar hij verwacht dat er nog veel gaat gebeuren. “Je kunt agressief zijn, vandaag ging het redelijk. Alleen Marini en Bastianini [en Mir] zijn gecrasht, maar je weet gewoon dat het in de toekomst vaker misgaat.”

Espargaro: “Werd niet blij van wat ik zag”

Aprilia MotoGP-rijder Aleix Espargaro finishte op de zesde plek nadat hij verschillende crashes moest ontwijken en in de tweede helft van de wedstrijd een stevig duel uitvocht met zijn teamgenoot Maverick Viñales. De Spanjaard is doorgaans uitgesproken, maar wil nog geen conclusies verbinden aan deze ene sprintrace. “Ik ben niet echt tevreden over wat ik vandaag op de baan gezien heb, maar het gaat erom dat de fans ervan genoten hebben. Dit was de eerste keer, we zullen zien of de dynamiek in de komende races een beetje verandert. We moeten het tijd geven, maar ik was niet onder de indruk van wat ik vandaag op de baan zag. Als de mensen genieten, perfect. Dit is een show. Maar als rijder heb ik er niet van genoten.”

Diverse rijders hebben de afgelopen tijd de indruk gewekt dat ze onmachtig staan tegen Dorna als het gaat om de plannen die de organisatie heeft en de rol van de rijders daarin. “Ik vind Gladiator een geweldige film, maar denk je dat hij voor z’n lol in die arena staat? Denk je dat? Ik denk het niet”, aldus Espargaro. “Ik vind Gladiator geweldig om te zien, misschien moeten we iets doen of moet er wat veranderd worden. Maar uiteindelijk heb ik de keuze om thuis te blijven als ik dat wil.”

Quartararo: "Wij hebben geen macht"

Oud-wereldkampioen Quartararo denkt ook dat hij geen invloed heeft om de sport op een goede manier te veranderen. “Wij hebben geen macht. Wie bepaalt? We kunnen veel doen, maar er moet altijd eerst iets gebeuren voordat we praten en veranderen. Het heeft nu geen zin om iets te zeggen. Het is voor iedereen hetzelfde en ik weet niet of ik daar blij van word. Ik wil niet klagen, maar het gaat om onze veiligheid. Je kunt elkaar een keer raken in de laatste rondjes, maar vandaag waren de eerste rondjes extreem. Later werd het normaal. We zitten op motoren die soms reageren waardoor we geen controle hebben. Zo denk ik erover, maar ik weet niet of ik me hierin moet mengen.”

Quartararo sloot de sprintrace puntloos af. Hij werd tiende.