MotoGP stelt Finse GP uit tot 2023 vanwege oorlog Oekraïne

De grootschalige aanval van Rusland op buurland Oekraïne is nog altijd in volle gang en dat heeft inmiddels gezorgd voor meerdere verstoringen van de toeleveringsketen, onder meer doordat er steeds zwaardere sancties tegen Rusland worden getroffen. Een van de gevolgen van de oorlog is dat buurland Finland zich heeft aangemeld voor lidmaatschap van de NAVO, iets wat in Rusland niet goed is ontvangen. Deze geopolitieke onrust zorgt ervoor dat het homologatiewerk op de gloednieuwe KymiRing niet op tijd kan worden afgerond, waardoor de terugkeer van de Grand Prix van Finland met een jaar wordt uitgesteld tot 2023.

“Het werk aan de homologatie van de KymiRing, samen met de risico’s die worden veroorzaakt door de aanhoudende geopolitieke situatie in de regio, dwingen ons er helaas toe om de Finse Grand Prix van 2022 te annuleren”, zegt de FIM in een verklaring. “De huidige omstandigheden hebben voor vertraging gezorgd en het werk aan het nieuwe circuit in gevaar gebracht. Alle partijen zijn daarom overeengekomen dat het debuut van het circuit moet worden uitgesteld tot 2023, als de MotoGP ernaar uitkijkt om voor het eerst in vier decennia af te reizen naar Finland. De uiteindelijke MotoGP-kalender voor 2022 bestaat daarom naar verwachting uit 20 races.”

De terugkeer van de MotoGP naar Finland zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, maar toen werd de race vanzelfsprekend afgelast vanwege het coronavirus. De eerste race op de KymiRing werd uitgesteld tot 2021, maar door reisbeperkingen in Finland werd besloten om de race naar 2022 te verplaatsen. Ook dat is nu dus niet gelukt, waardoor de terugkeer nog een jaar langer op zich laat wachten. Het verlies van de Finse GP betekent dat de MotoGP-kalender van 2022 uit twintig races bestaat en een gat van zeven weken bevat tussen de TT van Assen op 26 juni en de Britse Grand Prix op 7 augustus.

De laatste editie van de Finse GP vond in 1982 plaats op het stratencircuit van Imatra, toen de 125cc, 250cc en 350cc er te gast waren. Een jaar eerder werkte de 500cc voor het laatst een race af in Finland.