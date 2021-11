MotoGP komt met eigen docuserie op Amazon Prime

In navolging van de successerie Drive to Survive over het reilen en zeilen in de Formule 1 zijn ook andere raceklassen aan de slag gegaan met een eigen docuserie. Eerder maakte de Formule E al bekend een vijftiendelige documentaire te gaan lanceren. Nu heeft ook de MotoGP onthuld met een tegenhanger van de Netflix-hit te komen. De tweewielerklasse heeft de handen ineengeslagen met Amazon Prime, waar de acht afleveringen van elk zo’n vijftig minuten te zien zullen zijn. Het gaat ook hier om unieke kijkjes achter de schermen bij de teams en rijders. De meest controversiële momenten van het seizoen komen uitgebreid aan bod. Na een spannend seizoen werd Fabio Quartararo als eerste Fransman gekroond tot kampioen van de topklasse, terwijl MotoGP-legende Valentino Rossi na 432 GP-starts zijn helm aan de wilgen hing.

“De nauwe samenwerking tussen alle partijen maken dit zeer zeker tot een succes”, zegt Dorna CCO Manel Arroyo vol vertrouwen. “Gedurende dit intense seizoen, dat eindigde in Valencia, is er continu gewerkt door Dorna en The Mediapro Studio, met het idee om de beste en meest opvallende momenten van elke Grand Prix in beeld te brengen. De hulp van de zes fabrikanten, de teams en de rijders laten ons genieten van veel dingen die, tot nu, achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden.”

Het is nog niet bekend welke titel de serie krijgt en wanneer de serie precies te zien is via de betaalmodule van Amazon.