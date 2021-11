KTM neemt afscheid van Leitner, Guidotti dicht bij overstap

Het Oostenrijkse KTM staat aan de vooravond van haar zesde seizoen in de MotoGP. Het merk wil de komende jaren een stap maken om echt mee te kunnen doen om de hoofdprijzen. Na een succesvol 2020 stagneerde de progressie in het voorbije seizoen. Dat heeft direct slachtoffers gemaakt. Mike Leitner moet zijn taken als Race Manager neerleggen. De verwachting is dat Francesco Guidotti na negen jaar Pramac de overstap maakt, al moet dat nieuws nog bevestigd worden. De Italiaan werkte de afgelopen jaren nauw samen met Ducati en zal KTM verder naar voren moeten helpen.

Pit Beirer, KTM Motorsport-baas, zei over het vertrek van Leitner: “Mike is een sleutelfiguur geweest in onze missie om te strijden tegen de besten ter wereld in de motorracerij. Samen hebben we een MotoGP-structuur opgezet met het juiste personeel en de juiste rijders, waarmee geweldige resultaten zijn geboekt. We hebben onze RC16 vanaf nul opgebouwd en onder zijn leiding is er een fantastisch team neergezet. Nu, na zeven jaar, hebben we besloten om ons MotoGP-management te reorganiseren. Ik kan niet onder woorden brengen hoe zeer ik hem wil bedanken voor alle energie die hij in dit project heeft gestoken.”

Leitner zal als adviseur nog wel betrokken blijven bij het merk, maar hij zal geen eindverantwoordelijkheid meer dragen. De inmiddels 59-jarige Oostenrijker kwam na een lange loopbaan bij Honda-HRC naar KTM. Nu Ducati de benchmark is op de MotoGP-grid, wil het Oostenrijkse merk graag iemand met veel ervaring met de Italiaanse machines aan de top van het team hebben staan. De bevestiging van zijn komst zal vermoedelijk niet lang op zich laten wachten.