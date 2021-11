Formule E komt met eigen versie van Drive to Survive

De docuserie over het Formule E-seizoen 2021 krijgt de naam ‘Unplugged’ en is vanaf 22 november gratis te zien via het YouTube-kanaal van de raceklasse. In tegenstelling tot het Netflix-equivalent is de serie een interne productie, gemaakt door Aurora Media Worldwide. Deze partij verzorgt ook de live-uitzendingen van de Formule E-races.

In het eerste seizoen van ‘Unplugged’ draait het om het jaar 2021, het langste Formule E-seizoen uit de historie van de sport. De afleveringen draaien grotendeels om de teams. De rijders en het management worden geïnterviewd, met camera’s in de pitboxen. Journalisten brengen context aan. Dit alles wordt aangevuld met racebeelden, teamradio en niet eerder vertoonde backstage-beelden.

Hoewel het een eigen Formule E-productie is, belooft men “een eerlijk en ongefilterd kijkje achter de schermen”. De meest controversiële momenten van het seizoen, zoals het energiedebacle in de eerste race in Valencia en de pitlane-controverse in Londen, komen uitgebreid aan bod.