In zijn tijd won Valentino Rossi in totaal negen wereldkampioenschappen met Aprilia (125cc, 250cc), met Honda (tweetakt 500cc, viertakt MotoGP) en met Yamaha (MotoGP). Tijdens de laatste race uit de carrière van Rossi stonden al deze machines opgesteld in de paddock. De meeste machines behoren al enige tijd tot de privécollectie van de Italiaanse coureur, maar er ontbreken drie machines. De Honda NSR500 waarmee hij in 2001 zijn eerste en laatste 500cc-titel pakte en de RC211V’s waar hij in 2002 en 2003 wereldkampioen mee werd in de MotoGP.

De coureur vertrok na 2003 bij Honda omdat hij zich niet gewaardeerd voelde door de Japanse constructeur, terwijl hij grotendeels verantwoordelijk was voor het succes. De Italiaan stapte over naar Yamaha. In Valencia verklaarde Rossi dat hij de 500cc-machine van Honda jaren geleden al zou krijgen, maar dat het nooit is doorgegaan. De man uit Tavullia hoopt dat men bij HRC toch van gedachten verandert. “Ik heb met Alberto gesproken en heb gevraagd om de 500, dat is ook mijn 500”, vertelde Rossi. “Het is de motor die Honda me zou geven en ik wilde hem ook graag hebben, ik had er thuis zelfs al plaats voor gemaakt. Om een bepaalde reden is de motor nooit aangekomen. Ik hoop dat Honda van mening gaat veranderen en mij die motor geeft. We zullen de motor goed bewaren, de temperatuur is uitstekend en ik heb een mooie plek bij mij thuis.”

Honda-baas terughoudend over verzoek

Gevraagd of Honda aan de wens van Rossi wil voldoen, reageerde Puig enigszins terughoudend: “Het is een lastig verhaal. Ik kan geen antwoord geven, maar de motor is voor ons ook erg belangrijk. We hebben het in het museum staan. Honda is trots op de gewonnen kampioenschappen en zeker op de titels die we samen met Valentino gewonnen hebben. Ik weet zeker dat dit een belangrijk stuk is voor de collectie in ons museum en die tonen we graag aan de fans.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, en Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal, bij Rossi's negen kampioensmotoren Foto: Gold and Goose / Motorsport Images