Morbidelli topt VT3 van Teruel GP, Ducati's weer buiten top-tien

De trainingen op vrijdag lieten weinig aan de verbeelding over. Honda en Suzuki waren sterk, Ducati een stuk minder. Geen van de Ducatisten stonden na de vrijdagtrainingen in de top-tien en dat was een van de grote thema's voor de derde vrije training van de Grand Prix van Teruel. Al vroeg in de sessie werd duidelijk dat de Honda's heel competitief zijn, de bevestiging van vrijdag volgde met een 1.47.392 in het eerste deel van de sessie.

Die tijd was zo goed dat Nakagami in de laatste minuten van de sessie geen cartouche hoefde te verschieten. De Japanner kwam nog wel even op de baan, maar die eerste tijd was goed genoeg om rechtstreeks door te gaan naar Q2. In de absolute slotfase van de sessie dook Morbidelli nog onder de tijd van Nakagami door met een 1.47.333. Nakagami bleef staan op de tweede plaats. Ook Fabio Quartararo was met een 1.47.401 redelijk vroeg safe, dat gold ook voor Maverick Viñales.

Daarachter werd het interessanter in de laatste minuten met een ware kwalificatieshootout in de laatste minuten. Alex Marquez wist als een van de eerste coureurs door te stoten tot de top-vijf, hij klokte een 1.47.546 en dat was meer dan genoeg. Iker Lecuona verraste met een 1.47.548, hij werd zesde. Daardoor zakten de Suzuki's verder weg in de top-tien, maar ze bleven net steken. Alex Rins werd zevende terwijl Miguel Oliveira zich ook plaatste in de top-tien, hij werd achtste. Cal Crutchlow eindigde op de negende plaats terwijl WK-leider Joan Mir op de tiende plaats bleef steken.

Jack Miller wist zich in zijn laatste ronde net niet te verbeteren en bleef op twee honderdsten van de tiende plaats steken. Aleix Espargaro was vervolgens de laatste die een aanval deed, maar hij kwam niet verder dan P12. Duidelijk was dat de sessie weer teleurstellend verlopen was voor de Ducati-coureurs. Na Brad Binder (P13) eindigde Andrea Dovizioso op de veertiende stek. Hij was slechts een halve seconde langzamer dan Morbidelli, maar dat was niet genoeg om zich bij de eerste tien te zetten. De vice-kampioen van afgelopen jaar komt daardoor zaterdagmiddag weer in actie in Q2 waar hij zijn merkgenoten Miller, de jarige Danilo Petrucci en Francesco Bagnaia opnieuw zal treffen. Vorige week zorgde dat nogal voor wat opschudding.

Waar de beide KTM Tech 3-rijders in de top-tien eindigden, bleef naast Binder ook Pol Espargaro ver weg van de top-tien. De Spanjaard klokte een 1.48.025.

Zaterdagmiddag begint de vierde vrije training om 14.10 uur met aansluitend de kwalificatie. Het licht aan het eind van de pitstraat gaat voor Q1 op groen om 14.50 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Vrije training 3