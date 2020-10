Bradl maakt seizoen af bij Honda, Marquez in 2021 weer in actie

Marquez crashte in juli tijdens de Grand Prix van Spanje en brak daarbij zijn bovenarm. Na een vergeefse poging om een weekend later terug te keren en het breken van de titaniumplaat in zijn arm, heeft de Spanjaard alle races van dit seizoen gemist. Er gingen geruchten dat Marquez in Valencia terug zou kunnen keren, maar tegelijkertijd werd in de Spaanse media ook gesproken over een mogelijke derde operatie. Honda heeft eerder deze week een statement gepubliceerd waarin men stelde dat de revalidatie van Marquez ‘volgens plan’ verloopt.

Ondanks dat komt Marquez dit seizoen niet meer in actie, heeft Bradl vernomen. In gesprek met Servus TV zei de Duitse testrijder: “Ik maak het seizoen af, dat heb ik gisteren gehoord. Ik weet niet of ik dat officieel mag zeggen, maar het is een feit. Marc moet ervoor zorgen dat alles goed met hem komt. Ik weet niet of het de moeite waard is om alles op het spel te zetten dit jaar. Hij moet herstellen. In de tussentijd heb ik nog veel werk te doen. Na de beide Valencia-races ga ik naar Jerez voor een test. Dan rijd ik de finale in Portimao ook nog.”

Bij Honda heeft men nooit een datum op de terugkeer van Marquez willen plakken, maar het herstel van de wereldkampioen duurt langer dan men aanvankelijk dacht. Dat verklaarde Honda-teambaas Alberto Puig vrijdag in gesprek met DAZN: “Marc is herstellende en probeert weer sterk te worden, maar het duurt langer dan we dachten. In principe kunnen we dat opvangen en kan hij doorgaan met zijn herstel. Het is waar dat het lang duurt, maar hij boekt vooruitgang. Op dit moment denken we niet aan andere zaken. Ik ben geen waarzegger, maar in theorie moeten we blijven geloven dat het goed gaat.”

Puig bleef vrijdag ook al behoorlijk cryptisch over een eventuele terugkeer in 2021. “Het meest voor de hand liggende scenario is dat zijn herstel rustig zal vorderen.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck en German Garcia Casanova