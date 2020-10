Mir onder de indruk van Honda: “Ze hebben iets gevonden”

Een ‘bevrijde’ LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami was vrijdag de snelste op MotorLand Aragon, waar dit weekend de voorlaatste triple-header van het seizoen afgesloten wordt. Eerder was Alex Marquez al de snelste in de eerste vrije training. Mir eindigde vrijdag op de vijfde plaats algemeen op de medium-band, maar denkt dat Honda iets gevonden heeft na een indrukwekkende vrijdag.

“Het wordt zeker allemaal spannender, iedereen heeft nu veel ronden gereden en veel informatie verzameld”, aldus Mir. “Ik ben verrast door de Honda’s, ze zijn ontzettend snel. Ze hebben iets gevonden want alle rijders zijn snel, zelfs de testrijder [Stefan Bradl] is heel snel. Het wordt interessant om te zien hoe die motoren het zullen doen in de race. Op dit moment heeft Nakagami volgens mij het beste tempo. Op papier staan we er goed voor, maar we hebben ook gereden met de band waarop ik normaal gezien niet graag rijd, de medium. Misschien voel ik me met de softs iets beter, dat is normaal gezien de band voor de race. Dan zullen we ook weten hoe het zit met het racetempo.”

Mir was vrijdag op het lange rechte stuk van Aragon zo’n 10 kilometer per uur langzamer dan de snelste Ducati, maar maakt zich daar geen zorgen over. “We hebben een redelijk goed pakket op dit moment, ik ben niet bezorgd over het vermogen. Maar we rijden met een gebruikte motor, dat kun je zien en kun je ook voelen. Ik voel me geweldig met de motor, in de race hadden we alleen het probleem dat de voorband aan de linkerkant wat te hard kapot ging. Het lijkt erop dat we met een bepaalde setting meer van de voorbanden vragen, daar werken we op dit moment aan. Dat is een probleem waar we liever geen last van hebben.” Dat heeft ons [vorige week] de kans op de overwinning gekost.”

Met medewerking van Lewis Duncan