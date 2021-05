Marquez trok zaterdagochtend in de derde vrije training in de aanval om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Bij het insturen van de zevende bocht ging het mis. Marquez klapte op volle snelheid van de baan en kwam in aanraking met de luchtkussens. Zelf was de Spanjaard even het noorden kwijt, maar er werden na onderzoeken geen blessures vastgesteld.

“We wisten dat de eerste crash vroeg of laat zou komen”, zei Marquez. “Misschien was dit een van de slechtste plekken op het circuit en ik had het niet verwacht. Ik dacht niet aan de risico’s toen ik aan het pushen was, ik wilde aanvallen nadat ik gisteren wat conservatiever was. Helaas ging het mis met een crash. Het was een forse impact, zeker toen ik de luchtkussens raakte. Het ging heel snel, maar de luchtkussens hebben me ook gered. Daarna wist ik niet precies wat er gebeurd was en ik was even de weg kwijt door alle commotie. Daarom heb ik een check gehad.”

Bekijk de crash van Marquez in onderstaande tweet:

Ondanks dat Marquez zich niet alles herinnerde van de valpartij, werd er geen hersenschudding geconstateerd. Voor de artsen was er geen reden hem aan de kant te houden. Gevraagd of hij na de crash last van zijn pas herstelde arm had, vervolgde de achtvoudig wereldkampioen: “Er is niets aan de hand met m’n arm, ik voelde geen pijn. De MotoGP-artsen hebben alle informatie over mijn arm, alle röntgenfoto’s. We zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis geweest om extra foto’s te maken, maar ik voelde niks. Het was gewoon voor de zekerheid.”

Een fout in de kwalificatie

Het lag in de lijn der verwachting dat Marquez na die val met de daver op het lijf terug zou keren op de baan. Niets bleek minder waar. Wel concludeerde hij dat de bandenkeuze niet goed was in de kwalificatie. “Deze middag ging het in de vierde training een stuk beter en toen kon ik ook weer lekker rijden. Maar het is waar dat het in de kwalificatie niet helemaal lekker ging omdat we op dit circuit rijden. Ik koos door de crash voor de zachte band, niet omdat ik me goed voelde bij die keuze. Het was iets veiliger in de bochten naar links, maar dat was een fout. We dachten meer aan de risico’s dan aan de controle die ik dan over de motor had. In de kwalificatie zat ik direct op de limiet en kon ik niets meer doen, er was geen tijd meer.”

De veertiende tijd in de kwalificatie gaf overigens geen eerlijk beeld van de dag. Voor het eerst sinds zijn terugkeer op de RC213V, had Marquez weer een beetje gevoel met de motor. “Het is een beetje jammer omdat ik me eigenlijk best sterk voelde. Vandaag was de eerste dag dat ik de motor echt goed aanvoelde en dat ik op een goede manier kon rijden.”

Marquez moest teamgenoot Pol Espargaro voor zich dulden. De nieuweling bij Repsol Honda kwalificeerde zich als dertiende.