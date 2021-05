Suzuki heeft problemen in kwalificatie nog niet opgelost

“Onze kwalificatie was niet slecht”, concludeerde Mir na afloop. “Ik kon m’n tijd niet meer verbeteren in de tweede run, dat begrijp ik niet helemaal. We moeten onderzoeken waarom dat zo is, maar de eerste ronde was een stuk beter. Ook dat is duidelijk. Ik sta nu tiende na de kwalificatie, maar het verschil met de anderen is kleiner. Het betekent ook dat we beter worden.” Hij plaatste zich voor het eerst dit seizoen rechtstreeks voor Q2, maar kon in de tweede run het verschil niet maken. Tegen het eind van de sessie zakte hij terug naar de tiende plaats.

Ondanks dat stelt Mir dat de problemen nog niet opgelost zijn. Het optimaal benutten van de zachtste compound is een thema waar Suzuki nog altijd aan moet werken. Mir vervolgde: “We werken aan het verbeteren van de elektronica, proberen de motor op een goede manier in te zetten en hopen iets meer van de band te benutten. Het probleem is nog niet opgelost, verre van zelfs. Ik kan niet veel zeggen, we proberen beter te worden. Het is heel positief dat het racetempo beter is.”

Rins verschalkt Mir, maar mist vertrouwen

Alex Rins was zijn teamgenoot Mir nipt de baas, maar de marge was met drie honderdsten van een seconde zeer minimaal. In de tweede run wist Rins zijn tijd niet meer te verbeteren omdat hij in de remzones iets te veel aan het pushen was. “De kwalificatie was een beetje middelmatig”, begon Rins. “De dag was verder heel aardig, de derde training was goed. Het was allemaal zo close dat het lastig was om direct naar Q2 te gaan. In de vierde training was het tempo prima, maar ik probeerde iets verder te gaan om de limiet te vinden. Ik verloor de voorkant en crashte. In de kwalificatie was ik erg gemotiveerd om een snelle ronde te rijden. Op de eerste band ging het vrij aardig, ik was sneller dan in de derde training. Op de tweede band was ik erg aan het pushen, maar ik had niet helemaal het vertrouwen om door te pakken. Misschien was het gevoel niet helemaal zo goed als ik dacht.”