Quartararo was zaterdagmiddag in de kwalificatie voor de GP van Spanje een halve tiende sneller dan Franco Morbidelli, maar toonde in de vierde vrije training dat hij qua racetempo weer een dominante factor kan worden in Jerez. Ondanks dat was het geen simpele zaterdag voor de MotoGP-rijders over het algemeen, de harde wind speelde het rijdersveld parten in bepaalde bochten.

“Het voelt beter dan in Portugal”, refereerde Quartararo aan de pole die hij in Portimao in de schoot geworpen kreeg. “De omstandigheden waren lastig, ik had verwacht dat het vanochtend sneller zou gaan. In de kwalificatie was de wind op bepaalde plekken best hevig. Zeker in de snelle bochten was het niet eenvoudig, maar het belangrijkste was toch wel om de eerste rij te halen. Dat is gelukt, de vierde training was op beide banden heel goed. De medium [achterband] voelde iets beter, maar we hebben het heel aardig gedaan.”

"Geen domme dingen doen"

Vorig jaar boekte Quartararo twee overwinningen op het circuit van Jerez, beide keren reed hij weg van de achtervolgers en kwam hij solo aan de finish. Op de vraag of hij de te kloppen man is voor de Spaanse GP, wilde Quartararo geen voorschot nemen: “Ik doe mijn best. Ik weet dat ik snel genoeg ben in de raceruns en zou natuurlijk graag voor de overwinning vechten. Het podium zou heel mooi zijn, als ik denk dat de overwinning niet mogelijk is dan zal ik geen domme dingen doen. Natuurlijk is het mijn doel om te winnen, maar dat betekent niet dat ik de race verlies. Ik geef alles, maar er is geen druk om de race ook daadwerkelijk te winnen.”

Quartararo's teamgenoot Maverick Viñales kwam tijdens de kwalificatie voor de GP van Spanje niet verder dan de zevende plaats.