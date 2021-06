Marquez na kort optreden: “De zeven beste rondjes van dit jaar"

Natuurlijk was Marquez teleurgesteld dat hij in de zevende ronde bij het insturen van bocht tien de controle over de motorfiets verloor. De grootste winst zat hem echter in het feit dat Marquez zich comfortabel voelde op de Honda RC213V. De fout was naar eigen zeggen onvermijdelijk toen het tempo aan de kop van de wedstrijd verder opgevoerd werd.

“Ik heb ervan genoten, ik kon pushen”, verklaarde Marquez na zijn uitvalbeurt. “Ik voelde me weer de oude Marc. Het waren voor mij de zeven beste rondjes van het seizoen. Ik reed zoals ik wilde, op de grid voelde ik dat het tijd was om risico te nemen. Ik bedoel, het maakt niet uit waar we zijn, waar ik vandaan moet komen of wat mensen ervan zeggen. Vandaag was een goede dag om eens wat risico te nemen. Het was zinloos om twaalfde of veertiende te worden en gewoon banden en brandstof op te roken. Dus ik ben er vol voor gegaan. Ik heb aan het begin gepusht, zoals je hebt gezien. Ik heb mensen ingehaald en ik heb ervan genoten.”

Marquez voelde al snel in de wedstrijd dat hij niet op z’n plek zat in de snelle groep, maar hoopte door de kritieke fase heen te komen. “En zodra iedereen het tempo te pakken had, wist ik dat we boven onze gewichtsklasse aan het boksen waren. Ik wist dat het drie of vier rondjes belangrijk was om mee te komen. Iedereen reed 1.40-laag en dat kon ik niet. Ik hoopte die drie rondjes te overleven waarna het tempo iets rustiger zou worden. Maar ik nam iets te veel risico. Achter Aleix verloor ik veel in de acceleratiezone van bocht twee, uitkomen bocht drie en vier. Daarna iets in vijf en ook in negen.”

Hij voegde toe: “Dat probeerde ik allemaal goed te maken bij het remmen voor bocht 10. Het was niet schokkend hoe laat ik remde, Maverick zat achter mij en die remde nog later. Maar hij minderde genoeg snelheid, ik niet. De voorkant blokkeerde en ik crashte. Tuurlijk, ik ben niet blij met het resultaat maar de zeven rondjes die ik kon rijden waren goed. Ik rijd liever zeven goede rondjes dan dat ik een kleurloze race gereden zou hebben en de finish haalde.”

Repsol Honda kende een dubbele nulscore in Barcelona. Ook Pol Espargaro haalde de finish niet na een valpartij.