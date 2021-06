Oliveira tankt vertrouwen met winst: “KTM kan overal meedoen”

Oliveira kwam zondag rap naar voren in de Catalaanse Grand Prix en legde topfavoriet Fabio Quartararo het vuur na aan de schenen. Met zijn vernieuwde RC16 zette Oliveira de WK-leider onder druk en uiteindelijk zou de Yamaha-man geen antwoord meer hebben, al werd hij ook getroffen door problemen met zijn uitrusting. “Ik wist niet wat er achter mij gaande was, maar ik voelde me comfortabel met het gaatje dat ik had”, beschreef Oliveira zijn wedstrijd waarin bandenslijtage een belangrijke factor was. “Ik reed ook een tempo waarvan ik wist dat het genoeg was om de finish te halen. Natuurlijk waren er wat wisselingen achter mij, maar daar had ik geen weet van. Het was voor iedereen een lastige race, maar voor mij nog lastiger omdat ik de harde voorband gekozen had. De laatste ronden was het heel moeilijk om in controle te blijven en niet te crashen.”

Desondanks wist hij Johann Zarco van zich af te houden in de slotronden. Oliveira was verrast dat Quartararo niet meer snelheid had nadat hij behoorlijk dominant voor de dag kwam in de vrije trainingen. “Het tempo aan het begin van de race was geen verrassing voor ons, we wisten daarnaast ook dat Fabio sneller was. Als hij vroeg aan de leiding gekomen zou zijn, was het misschien moeilijker geweest. Hij had niet veel meer snelheid ten opzichte van ons en ik zag m’n kans schoon toen hij me inhaalde. Ik kon bij hem blijven en toen kreeg hij pech met z’n pak. Ik ben blij dat ik Johann in de laatste ronden achter me kon houden.”

Met de overwinning in Barcelona heeft Oliveira niet alleen zijn derde MotoGP-zege binnen, het was zijn eerste grote succes in dienst van het fabrieksteam. Dat succes kwam na een matige eerste fase van het seizoen waarin het team achter de feiten aan liep. Gevraagd of KTM de problemen nu definitief opgelost heeft en regelmatig mee kan doen om de prijzen, zei Oliveira: “Het liefst zou ik op die vraag met een volmondig 'ja' antwoorden. Je kunt dat natuurlijk nooit zomaar zeggen. Het is lastig daar een helder antwoord op te geven. Elk circuit heeft zijn eigenaardigheden en dan moet er aan details gewerkt worden om alles goed te kunnen doen. Op dit moment werkt de motor heel goed, zelfs op circuits waar we in het verleden problemen kenden. Toch kunnen we ook op die banen een sterk weekend neerzetten, dus hopelijk lukt dat de komende weekenden ook. Er zijn tot het eind van het seizoen nog wel wat vraagtekens omdat we daar nog niet geracet hebben. Hopelijk kunnen we ons daar ook in de strijd mengen.”

In het kampioenschap heeft Oliveira ook goede zaken gedaan. Hij is opgeklommen naar de zevende plaats in het klassement en is daarmee de beste KTM-coureur in het kampioenschap.

