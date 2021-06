Defect racepak levert Quartararo nog een straf op in Barcelona

Nadat de rits van het pak van Quartararo helemaal naar beneden was gegaan, gooide hij ook zijn borstprotector nog weg. Dit is in strijd met Artikel 2.4.5.2 uit het Grand Prix-reglement. Daarin staat dat “een coureur er te allen tijde voor moet zorgen dat de uitrusting correct gedragen wordt”. In het geval van Quartararo was daar geen sprake van, waardoor de coureur nog eens een tijdstraf van drie seconden heeft gekregen. Die straf komt bovenop de tijdstraf die Quartararo direct na afloop van de race al kreeg voor het afsnijden van de bochten 1 en 2. Daardoor is Quartararo in de uitslag nu gezakt van de vierde naar de zesde plaats. Joan Mir en Maverick Viñales hebben een plekje gewonnen en zijn nu respectievelijk vierde en vijfde geworden in de Catalaanse GP.

Na afloop van de wedstrijd waren verschillende (oud-)coureurs verbaasd over het feit dat de wedstrijdleiding Quartararo niet direct naar binnen haalde toen zijn pak los kwam. Oud-wereldkampioen Casey Stoner mengde zich op Twitter in de discussie. Suzuki-rijder Joan Mir was vooral verbolgen over het feit dat Quartararo zijn borstprotector op de baan liet slingeren: “Het is ontzettend gevaarlijk om de borstprotector weg te gooien, het is plastic en een hard onderdeel. Dat is gevaarlijk als er motoren met 200 kilometer per uur aankomen”, zei Mir. “Daar zou straf op moeten staan, vind ik. Zo is het nu eenmaal, hij bracht andere coureurs in gevaar. We moeten hiervan leren. Ik wil niet dat iemand mij een borstprotector voor de kop gooit in een volgende race, dus daar moeten we paal en perk aan stellen.”

Johann Zarco denkt dat Quartararo in ieder geval een zwarte vlag had moeten krijgen voor zijn eigen veiligheid: “Ik ga niet mee in de suggestie dat hij ons in gevaar heeft gebracht, maar voor hemzelf was het wel degelijk gevaarlijk”, zei de Pramac-coureur, die tweede werd. “Je kunt niet met een pak racen dat open staat. Als hij de borstprotector eruit had gegooid en het pak daarna weer had gesloten, dan was het prima geweest. Als hij met een open pak zou zijn gevallen, dan was dat heel gevaarlijk geweest. Het zou dus logisch zijn geweest om hem een zwarte vlag te geven.”