Zarco aan de leiding in MotoGP-klassement: “Had ik niet verwacht”

Zarco gebruikte de machtige start van de Ducati zondag om in het begin op te stomen naar de tweede plaats. Die plek kon hij een groot deel van de race houden, ondanks verschillende aanvallen van Alex Rins aan het begin van de race. Intussen ging teamgenoot Jorge Martin, bezig aan zijn tweede MotoGP-race, fier aan kop. De wijze waarop hij dat deed, verbaasde Zarco. Uiteindelijk kwam Fabio Quartararo sterk opzetten uit de tweede lijn, hij greep in de GP van Doha zijn vierde overwinning. Hoewel Zarco het gevoel had dat hij zijn landgenoot kon hebben, maalde hij niet om de verloren zege.

“Hij ging bijna de hele race aan de leiding”, vertelde de Fransman na afloop over zijn teamgenoot Martin. “Ik dacht dat het wel langzamer zou gaan dan vorige week, maar hij voelde zich comfortabel en we gingen sneller dan vorige week. Het was mooi omdat ik me goed voelde, het goede was ook dat ik de rijder steeds terug kon inhalen om de tweede plaats te verdedigen. Tegelijkertijd was het ook voor Jorge fijn, ik kon ervoor zorgen dat hij aan de leiding bleef. Ik wilde het tempo vasthouden. Het werkte perfect tot drie ronden van het einde. Fabio kwam en hij was sterk. Hij kon Jorge op het goede moment inhalen en sloeg een gat. Ik had nog genoeg over om Fabio te volgen, maar ik kon Jorge niet zo makkelijk inhalen. Hij ging te snel. Het inhalen van Martin was moeilijk, tot de laatste ronde. Toen kon ik hem pakken, maar moest ik ook de rijders achter me verdedigen. Het geeft veel voldoening om als WK-leider uit Qatar te vertrekken.”

Leren van een rookie

Ondanks dat zijn teamgenoot slechts zijn tweede MotoGP-race reed, leerde Zarco van Martin tijdens de 22 ronden durende GP van Doha. “Het was mooi om te zien hoe hij zijn ding deed. Hij kan dit blijven doen, dat weet ik zeker. Hij heeft een goede motor en ik weet hoe hij kan rijden. Ik kon, kijkend naar Jorge, ook aan mezelf werken. Hiermee kunnen we Ducati weer interessante informatie geven en ik hoop dat we nog een stap kunnen zetten met de motor, dan kunnen we nog sneller gaan.” Martin maakte indruk, Zarco had niet het gevoel dat hij achter een rookie aan reed: “Hij heeft controle en gedraagt zich voor een jongeling erg volwassen.”

Zarco verklaarde zijn draai gevonden te hebben bij Pramac, een team ‘dat een lach op mijn gezicht’ tovert. Met twee tweede plaatsen gaat Zarco na twee races aan de leiding in het wereldkampioenschap: “Dat had ik niet verwacht toen ik hier 35 dagen geleden arriveerde in Qatar. Ik wilde me focussen op het verrichten van goed werk, ik wilde leren van Ducati en nu ga ik aan kop in het kampioenschap.”