Rossi speelt bijrol in Qatar: “Maar mijn pace was niet slecht”

“Het is natuurlijk geen goed resultaat”, wist Rossi na afloop te melden. “Maar van zover starten is heel lastig. Mijn racepace was niet slecht, maar ook niet genoeg om bij de eerste groep te blijven. Vooral in de eerste ronden verloor ik iets te veel. Met de verse banden was ik niet sterk genoeg. Ik had iets meer verwacht omdat we in de ochtend wat gevonden hadden, dat werkte ook gewoon goed. Daardoor had ik wel gedacht dat ik de aansluiting zou kunnen krijgen bij de groep, maar dat lukte dus uiteindelijk niet.”

Uiteindelijk was de eindtijd van Rossi een seconde sneller dan wat hij vorige week tijdens de Grand Prix van Qatar reed. Toen was het genoeg voor P12, nu viel Rossi buiten de punten op de zestiende plaats. Gevraagd naar de toegepaste veranderingen, zei Rossi: “We hebben een aluminium achterbrug geprobeerd omdat ik de voorbije dagen veel vibraties in de achterband had. Na enige ronden gebeurde er dan iets met de band waardoor er bijna niet mee te rijden viel. Met de aluminium achterbrug was het een stuk beter.” Ook de elektronica werd aangepast: “Dat hielp me om constanter te rijden, maar helaas hebben we dat zondagochtend pas ontdekt.”

Hopen op verbetering in Europa

Ondanks alles blijft de grip aan de achterkant van de machine de achilleshiel voor Rossi, iets waar hij in principe al jaren mee worstelt. “Elk jaar is het weer anders”, zei Rossi desondanks. “In Europa zijn er veel circuits die mij goed liggen. Ik hoop dat we daar sterker kunnen zijn. Nu was mijn startpositie slecht en dan is het lastig naar voren rijden, iedereen is heel sterk.”

De teleurstellende prestaties van Rossi ten spijt, Yamaha vertrekt met twee overwinningen uit Qatar. Nadat Maverick Viñales de openingswedstrijd won, schreef Fabio Quartararo de GP van Doha op zijn naam. “Hij reed een fantastische wedstrijd”, sprak Rossi over zijn opvolger bij het fabrieksteam. “Ook in de eerste race was hij al sterk, maar wanneer het zo dicht bij elkaar ligt komt het op de details aan. Het lijkt alsof Maverick problemen had, net als Quartararo vorige week. Maar waarom dat zo is? Ik heb geen idee.”