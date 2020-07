Officieel: Morbidelli verlengt contract bij Petronas Yamaha SRT

Morbidelli werd voor 2019 als een 'zekerheidje' gehaald naar de nieuwe MotoGP-formatie van het Sepang Racing Team. De voormalig Moto2-kampioen maakte de overstap na een pittig debuutseizoen met de Honda van Marc VDS. Die samenwerking kreeg destijds geen vervolg omdat het team van de MotoGP-grid verdween. Petronas Yamaha SRT kwam ervoor in de plaats en het team maakte in haar eerste seizoen een sterke indruk. Morbidelli stelde zich op als de solide kracht bij de nieuwe formatie maar werd wel overschaduwd door Fabio Quartararo, de nieuwe sensatie binnen het team.

Quartararo vertrekt na dit seizoen richting het fabrieksteam van Yamaha, ook Maverick Viñales werd daar al vastgelegd. Het was om die reden een logische keuze voor Morbidelli om bij te tekenen bij zijn huidige team. De coureur blijft nog eens twee jaar bij het team onder leiding van Razlan Razali. De Italiaan had afgelopen seizoen de beschikking over een fabrieksmachine en voor dit seizoen, dat dit weekend van start gaat met de Grand Prix van Spanje op het circuit van Jerez, wist Petronas Yamaha SRT voor beide rijders een dergelijke deal te sluiten.

Naar verwachting wordt op een later moment bekendgemaakt dat ook Valentino Rossi voor Petronas Yamaha SRT gaat rijden. De negenvoudig wereldkampioen kreeg eerder dit jaar te horen dat er na dit seizoen geen plek voor hem is bij het fabrieksteam, maar een deal met de satellietformatie kwam redelijk snel van de grond. Het is alleen nog wachten op de officiële bevestiging.