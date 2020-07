Officieel: Espargaro stapt over naar Repsol Honda

Motorsport.com kon enkele maanden geleden al melden dat een overstap van Espargaro in de maak was. De coureur informeerde zijn huidige werkgever KTM over zijn vertrek, de officiële bevestiging bij Honda liet echter nog even op zich wachten. Maandag was het dan zover, de jongste van de Espargaro-broers heeft een tweejarig contract getekend en rijdt tot het einde van 2022 als teamgenoot van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

De bevestiging van Espargaro bij Repsol Honda heeft consequenties voor MotoGP-debutant Alex Marquez. De Moto2-wereldkampioen werd eind vorig jaar door Honda aangetrokken als vervanger van Jorge Lorenzo. Het was meer een noodgreep van Honda op de korte termijn dan een weloverwogen keuze, maar Marquez mocht zich dit jaar naast zijn broer laten zien bij de fabrieksformatie. Dat gaat nog steeds gebeuren, maar na dit seizoen doet Marquez een stapje terug naar LCR Honda. Daar kan hij zich dan in de luwte verder ontwikkelen onder de vleugels van Lucio Cecchinello.

De wissel van de jonge Marquez naar LCR Honda heeft grote gevolgen voor Cal Crutchlow. De Britse coureur krijgt na dit seizoen geen nieuw contract bij Honda en moet derhalve op zoek naar een nieuwe job. Crutchlow stapte in 2015 over naar LCR en Honda en tekende voor 2018 een fabriekscontract bij HRC. Hij is naast Marquez de enige coureur geweest die in de afgelopen seizoenen namens Honda op het podium heeft gestaan.

De mogelijkheden van Crutchlow zijn behoorlijk beperkt wat betreft een zitje voor de komende seizoenen, maar het lijkt erop dat hij de overstap gaat maken naar Aprilia. MotoGP-baas Carmelo Ezpeleta heeft laten weten dat een langer verblijf van Crutchlow op de grid belangrijk is voor de sport.