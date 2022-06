In de openingsfase van de Dutch GP in Assen raakten titelkandidaten Fabio Quartararo en Aleix Espargaro in gevecht om de tweede plaats. De Fransman zette in de Strubben een overenthousiaste actie in, waarbij zijn voorwiel onder hem vandaan gleed. Espargaro zat aan de buitenkant en kon niets anders dan uitwijken en door de grindbak ploeteren. De Spanjaard zakte ver terug, maar herstelde zich met een indrukwekkende opmars tot de vierde plaats. Quartararo kon op grote afstand van de rest van het veld zijn weg vervolgen. In de negende ronde meldde hij zich in de pits, niet veel later ging hij bij het uitkomen van de Strubben nogmaals onderuit. De Fransman vloog voorover en smakte flink tegen het asfalt, maar kon zonder blessures opstaan. De regerend wereldkampioen viel voor het eerst sinds Valencia 2020 uit en zag zijn voorsprong in het kampioenschap slinken tot 21 punten.

In gesprek met Canal+ neemt de Fransman de schuld volledig op zich: “Ik heb een rookiefout gemaakt. Ik wilde in de beginfase te hard pushen. Van dit soort fouten leer je, maar het was echt een domme fout. We hadden een goede snelheid op het asfalt kunnen leggen en mee kunnen doen om de overwinning. Hier leer je van. Ik wilde proberen nog wat punten te scoren, maar ik zag dat de motor problematisch was. Ik stopte, het team vertelde me door te gaan voor het geval dat het zou gaan regenen. Zodra ik wegreed, zag ik dat er iets mis was. Ik heb het geprobeerd. We moeten de crash analyseren, maar ik heb een beginnersfout gemaakt.”

Quartararo ging na het vallen van de vlag direct naar Espargaro: “Om mijn excuses aan te bieden. Hij was de winnaar van vandaag, gezien de snelheid die hij had. Ik heb me verontschuldigd voor mijn fout. Hij heeft een zeer goede race gereden.”