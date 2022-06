Quartararo krijgt long lap-penalty voor crash TT van Assen

Fabio Quartararo crashte in de openingsfase van de TT van Assen en nam Aleix Espargaro mee in zijn val. De Aprilia-coureur kon overeind blijven, maar werkte vanaf de vijftiende plek een inhaalrace af. Hij werd uiteindelijk nog vierde. Quartararo viel later nog een keer omdat er iets mis was met zijn motor en verliet de wedstrijd toen wel. De wedstrijdleiding stelde onderzoek in naar het incident en kwam pas na de race met de conclusie.

“De FIM MotoGP Stewards vinden dat Quartararo te ambitieus was in de poging om Aleix Espargaro in te halen”, leest de verklaring van de stewards. “Quartararo zat niet in de positie om de inhaalactie succesvol af te ronden en veroorzaakte daardoor een crash. Hij kwam in contact met Espargaro en dwong hem buiten de baan. Door de ontwijkende actie kon Espargaro zijn race vervolgen, maar het incident had flinke invloed op zijn race. Quartararo krijgt daarom een long lap-penalty die hij tijdens de Britse Grand Prix moet inlossen.”

Die race is over vijf weken op Silverstone. Quartararo noemde zijn crash een beginnersfout.