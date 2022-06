Bagnaia wint de TT van Assen, Quartararo valt uit na twee crashes

De elfde ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap vond zondag plaats voor een nagenoeg uitverkocht TT Circuit in Assen. Het was bewolkt in de Drentse hoofdstad, maar de regen zou wegblijven tijdens de race over 26 ronden. Voor de vierde keer dit seizoen mocht Francesco Bagnaia de race van pole-position aanvangen, een bijzonderheid aangezien Ducati geen beste staat van dienst heeft op het TT Circuit. De laatste overwinning van de Italiaanse stal dateerde alweer uit 2008, toen Casey Stoner zegevierde.

De kopstart was overtuigend voor Bagnaia. WK-leider Quartararo zat op de tweede plek, maar ging veel te wijd en verloor diverse plekken. Hij herpakte zich met een agressieve strategie in de Strubben waardoor hij uiteindelijk op de derde plek terechtkwam. De grote profiteur van de schermutselingen in de eerste ronde was Aleix Espargaro. Hij schoof van de vijfde startplek op naar de tweede plek aan het eind van de eerste ronde. Bagnaia was echter vertrokken. Hij had op dat moment al een voorsprong van negen tienden van een seconde.

Quartararo maakt een fout en valt uit

De marge van Bagnaia stabiliseerde in de ronden daarna op ongeveer vijf tienden van een seconde. Espargaro noteerde de snelste raceronde, maar Quartararo had zijn ritme ook gevonden en kroop op de M1 richting Espargaro. In de vierde ronde zette Quartararo zijn machine aan de binnenkant bij de Aprilia-kopman. Het voorwiel van de Yamaha-rijder gleed echter onderuit. Hij maakte een zeldzame fout op zondag en nam Espargaro mee. De Aprilia-rijder moest door de grindbak en verloor veel terrein, hij kwam als vijftiende terug op de baan. Quartararo wist zijn machine ook weer uit de grindbak te vissen en kon de wedstrijd als allerlaatste hervatten. De wedstrijdleiding stelde onderzoek in naar het incident, de uitslag daarvan wordt na de race verwacht.

Ducati bezette daarmee de eerste drie plekken in de TT van Assen. Bagnaia ging aan de leiding met een voorsprong van bijna een seconde, Marco Bezzecchi en Jorge Martin zaten op de tweede en derde plaats. De race van Yamaha ging van kwaad tot erger. Franco Morbidelli crashte op hetzelfde punt als Quartararo uit de wedstrijd. Even daarna ging ook Darryn Binder uit de wedstrijd met een forse crash in Stekkenwal. Andrea Dovizioso was daardoor de beste Yamaha-rijder in koers, maar hij reed wel op de negentiende plaats.

Aprilia-mannen komen naar voren

Bagnaia had zijn marge inmiddels uitgebouwd tot anderhalve seconde op Bezzecchi, de sterke rookie van VR46. Jorge Martin bezette de derde plek, maar Maverick Viñales had zijn zinnen gezet op een eerste podiumplek voor Aprilia. Hij reed op de vijfde plaats achter Brad Binder, maar in de tiende ronde vond de Spanjaard een gaatje bij de KTM-man. Hij ging naar de vierde plek en kon de achtervolging inzetten op Martin. Het duurde even voordat hij de aansluiting bij Martin gevonden had, maar in de negentiende ronde vocht Viñales zich langs zijn rivaal.

Zijn teamgenoot Aleix Espargaro was intussen bezig aan een fabelachtige inhaalrace. De Spanjaard kwam als vijftiende terug op de baan na zijn aanrijding met Quartararo en zette de aanval vol in. Met nog tien ronden te gaan lag de nummer twee uit de WK-stand op de achtste plaats en niet veel later nam hij ook Miguel Oliveira van KTM te grazen. De regerend wereldkampioen had de wedstrijd inmiddels verlaten na nóg een crash. Deze keer ging het bij het uitkomen van de Strubben mis voor Quartararo. Hij verloor bij het accelereren de controle en smakte voorover op het asfalt.

Alsof er tijdens de TT nog niet genoeg gebeurd was, spraken de weergoden ook een woordje mee. De regenvlaggen werden gezwaaid op het achterste deel van het circuit en rijders mochten dus van motor wisselen als ze dat wilden. De regen was echter niet genoeg om de baan echt serieus nat te maken. Wel nam Bagnaia een beetje gas terug. Hij leverde ten opzichte van Bezzecchi een paar tienden in, het gat bleef schommelen op ongeveer een seconde. De Italiaan had op zijn beurt een voorsprong van ongeveer een seconde op Viñales terwijl Binder en Miller ook nog niet buiten schot waren voor een podium in de TT.

Bagnaia houdt vol en wint de TT van Assen

Bezzecchi kwam na het zwaaien van de regenvlaggen even wat dichterbij, maar de VR46-man kon niet doordrukken. Hij zat op iets meer dan anderhalve seconde van Bagnaia, maar de strijd om de laatste podiumplek was heel interessant. Na zijn long lap penalty aan het begin van de race, gekregen omdat hij Viñales hinderde in de kwalificatie, zat de Australiër op het achterwiel van zijn goede vriend. Viñales was aan het jagen op zijn eerste podium voor Aprilia. Bij de voorlaatste passage van de Geert Timmer-bocht zette Miller zijn machine aan de binnenkant, maar hij ging te diep de bocht in. Viñales had de derde plek zodoende steviger vast. Miller moest op zijn beurt oppassen dat hij de vierde plek niet zou verliezen.

Niemand hield Bagnaia echter meer van de overwinning af. De Italiaan pakte zijn derde zege van het seizoen door van start tot finish aan de leiding te gaan in de TT van Assen. Voor Ducati was het de eerste TT-zege sinds 2008. Bezzecchi werd tweede en scoorde zijn eerste MotoGP-podium. Viñales eindigde na het duel met Miller op de derde plek. De strijd om P4 werd in de laatste ronde in het voordeel beslecht van Aleix Espargaro. Espargaro zat bij het uitkomen van de Ruskenhoek op het achterwiel van Brad Binder, die Jack Miller probeerde te pakken. Espargaro maakte er drie wijd van, hij dook als eerste de GT-chicane in en pakte zo de vierde plaats. Hij deed daarmee uitstekende zaken in het kampioenschap, zeker gezien de averij die hij aan het begin van de race opliep in de aanrijding met Quartararo.

Binder werd vijfde voor Miller terwijl Martin op de zevende plek eindigde. Joan Mir eindigde op de achtste plek voor Miguel Oliveira. Alex Rins sloot de eerste seizoenshelft af met de tiende plek. Enea Bastianini werd elfde na een dramatisch weekend. Takaaki Nakagami werd twaalfde voor Johann Zarco. Fabio di Giannantonio hield aanstaand teamgenoot Alex Marquez net achter zich. De LCR Honda-rijder pakte daarmee het laatste punt. Andrea Dovizioso eindigde puntloos op de zestiende plek voor Luca Marini en Stefan Bradl. Remy Gardner werd negentiende terwijl Aprilia-wildcard Lorenzo Savadori laatste werd.

Raul Fernandez gaf zeven ronden voor het einde op met fysieke problemen. De andere uitvallers kwamen allemaal uit de stal van Yamaha: Quartararo, Binder en Morbidelli.

Uitslag: 91ste TT van Assen voor de MotoGP-klasse