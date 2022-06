TT Circuit verwelkomt 166.000 bezoekers tijdens 91ste TT van Assen

Het TT Circuit heeft een capaciteit van 110.000 toeschouwers per dag. De wedstrijddag was daardoor nagenoeg uitverkocht in de eerste editie sinds de coronarestricties. Dit seizoen werd tweemaal de MotoGP-race op zondag voor een uitverkocht huis gehouden. Het Bugatti Circuit in Le Mans was afgeladen voor de Franse Grand Prix, vorig weekend was ook de Duitse Grand Prix op de Sachsenring uitverkocht. Qua aantal bezoekers staat de zondag in Assen achter Le Mans wel op de tweede plaats in 2022, net voor de Sachsenring.

Veel toeschouwers bij de TT van Assen hadden nog kaarten van de vorige edities. In 2020 ging de race niet door vanwege het coronavirus, vorig jaar werd de wedstrijd met halfvolle tribunes afgewerkt. Algemeen wordt aangenomen dat het afscheid van Valentino Rossi een negatief effect gaat hebben op de toeschouwersaantallen, maar dat was zondag dus nog niet te merken in Assen.

Over het gehele weekend kwamen 166.000 mensen naar het TT Circuit. Op vrijdag waren er 23.574 fans rond de baan te vinden. Op zaterdag, de dag van de kwalificatie, kwamen er 38.480 mensen door de poorten van het circuit. Dit jaar kregen kinderen tot en met 16 jaar op vrijdag en zaterdag gratis toegang met een ouder of voogd.