Quartararo: “Concurrentie keek anders naar me na eerste pole”

In zijn debuutseizoen presteerde Quartararo het zeven keer om op het podium te eindigen en daarnaast scoorde hij zes pole-positions. Het leverde hem voor 2021 promotie op naar het fabrieksteam, hij wordt dan teamgenoot van Maverick Viñales. De Fransman werd enigszins verrassend opgepikt door Petronas Yamaha SRT, daarvoor won hij slechts een Moto2-race na drie overwegend teleurstellende seizoenen in de lagere Grand Prix-klassen.

Nadat hij tijdens de eerste MotoGP-tests niet heel opvallend presteerde, stond hij tijdens de Qatar-test op de tweede plaats. Voor de vierde race in Jerez had hij vervolgens zijn eerste pole-position te pakken, het eerste podium kwam drie races later in Barcelona. “Ik weet nog goed dat ik tijdens de Maleisië-test niet heel sterk was”, verklaarde Quartararo in gesprek met Sky Sports Italië. “Daarna ging het vlot vooruit. Toen ik in Jerez de pole pakte realiseerde ik mij dat ze [de rest van de grid] anders naar mij keken. Ze dachten misschien dat ik races kon winnen en dat niet alleen voor de punten zou rijden.”

Tot twee keer toe vocht Quartararo om zijn eerste race-overwinningen, maar beide keren moest hij het onderspit delven tegen MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard omschreef zijn jonge tegenstrever vervolgens als een van de belangrijkste titelkandidaten voor 2020. Na een sterk voorseizoen werd die claim van Marquez nog realistischer nadat de Yamaha-rijder een sterke indruk maakte. “Ik was erg voldaan na de Qatar-test. Ik voelde me beter op de Yamaha M1”, aldus Quartararo, die hetzelfde materiaal als de fabrieksrijders tot zijn beschikking had. “We hebben zes dagen met de nieuwe machine kunnen testen en de krachtbron was niet helemaal nieuw. Ik dacht dat ik vanaf het begin van het seizoen sterk had kunnen zijn. Mijn tempo was geweldig en ik had [in Qatar] voor het podium kunnen vechten.”

Over het vervangen van Rossi zei Quartararo dat het ‘een droom’ was om met de baan te delen met de negenvoudig wereldkampioen en hoopt dat de routinier zijn carrière gaat verlengen: “Het was een droom die uitkwam dat ik een jaar met hem in de MotoGP heb kunnen rijden en zijn data te bekijken”, voegde hij toe. “Ik herinner met dat we samen reden tijdens VT1 in Qatar, dat was emotioneel. Ik hoop dat hij in de MotoGP blijft.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Matteo Nugnes