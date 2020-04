Ook MotoGP-races in Mugello en Barcelona uitgesteld

Italië en Spanje zijn van de Europese landen het zwaarst getroffen door de coronacrisis en deze landen zitten op dit moment ook nog in een volledige lockdown. Het gaat om die reden nog wel enige tijd duren voordat het openbare leven weer op gang gaat komen, laat staan dat er weer evenementen met veel bezoekers door kunnen gaan.

Het komt dus niet bepaald als een verrassing dat Dorna dinsdagochtend bekendmaakte dat de races in Mugello en Barcelona niet door kunnen gaan. Sinds de afgelasting van de race in Jerez heeft de MotoGP-organisatie geen nieuwe kalender meer gepubliceerd en ook nu is dat het geval. Het is een signaal dat de organisatie eerste helderheid wil over hoe deze crisis zich zal ontwikkelen voordat men vervolgstappen onderneemt.

Daarmee zijn de eerste zeven races van het MotoGP-seizoen nu uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen begint, onder voorbehoud van andere wijzigingen, nu op 21 juni met de Grand Prix van Duitsland. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat er nog meer races uitgesteld zullen worden. Dorna-baas Carmelo Ezpeleta heeft gezegd dat hij al heel tevreden zou zijn als er dit seizoen nog tien MotoGP-races gehouden kunnen worden.

Om de getroffen teams een hart onder de riem te steken heeft de organisatie van het kampioenschap een financieel steunpakket opgezet om de privéteams in de MotoGP, met daarbij ook KTM, en alle teams in Moto2 en Moto3 door de crisis te helpen. Dat plan staat in ieder geval overeind voor de komende drie maanden (april, mei, juni).