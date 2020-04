Uitgelegd: Zo werkt het financiële steunpakket voor MotoGP-teams

Dorna bevestigde vorige week dat het financiële steun toegezegd heeft aan de onafhankelijke MotoGP-teams (LCR, Pramac, Avintia, Petronas SRT, Tech 3 en Gresini Aprilia) en alle teams in Moto2 en Moto3. De totale waarde van het pakket, die in de komende drie maanden uitgerold wordt, staat gelijk aan ruim 9 miljoen euro.

Dit is hoe het steunpakket werkt:

Wanneer begint het MotoGP-seizoen?

De MotoGP-race in Qatar moest geannuleerd worden vanwege de uitbraak van COVID-19, maar de races voor Moto2 en Moto3 konden gewoon doorgaan. Dat kwam omdat die beide categorieën al op het Losail Circuit waren, een week eerder werkten zij hun laatste test van het voorseizoen af.

Het uitstellen van die race in Qatar bleek slechts het topje van de ijsberg. Niet veel later vielen ook de races in Thailand, de Verenigde Staten, Argentinië, Spanje en Frankrijk in het water. Het lijkt waarschijnlijk dat ook de Italiaanse GP in Mugello aan het eind van mei en de Catalaanse GP begin juni nog uitgesteld moeten worden.

Sinds het uitstel van de race in Jerez heeft Dorna geen gewijzigde kalender gepubliceerd. Dat duidt erop dat Dorna de waan van de dag even laat voor wat het is en dat het rustig afwacht hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Zeker is dat het nog heel lang kan duren voordat grote evenement zoals GP’s weer door kunnen gaan.

Dorna-baas Carmelo Ezpeleta verklaarde recent dat hij al blij zou zijn met een kampioenschap bestaande uit tien races. Het is op dit moment nog hoogst onzeker of en wanneer het MotoGP-kampioenschap weer in gang kan schieten.

Hoe zit het met de financiële steun voor de MotoGP?

Om inkomsten te genereren hebben teams de races nodig. Het overgrote deel van deze inkomsten komt van de commerciële rechtenhouder, maar vaak is de sponsoring nog belangrijker. Zonder races droogt de geldstroom langzaam maar zeker op en teams moeten hun personeel alsnog betalen.

Op dit moment zijn er elf teams actief in de MotoGP, vijf daarvan zijn een volledig fabrieksteam: Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki en KTM. De zes andere formaties worden omschreven als ‘onafhankelijk’: Petronas Yamaha SRT, Pramac Ducati, Avintia Ducati, Tech3 KTM en Gresini Aprilia. Deze laatste formatie maakt, ondanks dat het een fabrieksteam is, aanspraak op het steunpakket omdat het samenwerkt met de renstal van Fausto Gresini.

Op die manier maakt Aprilia aanspraak op het steunpakket en dat geldt ook voor KTM. Dat team valt, net als Aprilia, onder het zogenaamde concessiesysteem. Dat is voor fabrikanten die sinds 2013 geen Grand Prix (onder droge omstandigheden) gewonnen heeft.

De komende drie maanden maakt Dorna maandelijks 250.000 euro over naar elk onafhankelijk team en KTM. Daarmee staat de teller tot en met juni al op 4,5 miljoen euro. Honda, Yamaha, Ducati en Suzuki zijn voor nu niet opgenomen in deze lijst aangezien zij zelf de broek op kunnen houden, Dorna staat echter in contact met deze firma’s en houdt de vinger aan de pols als de situatie wel verandert.

Afgelopen week heeft de financiële afdeling van Dorna de eerste betaling gedaan.

Hoe zit het met financiële steun voor Moto2 en Moto3?

Dorna hecht veel waarde aan de teams die actief zijn in de lagere klassen, de Moto2 en Moto3. In 2020 staan er zestien teams geregistreerd in Moto3, vijftien formaties komen uit in Moto2. Omdat deze teams grotendeels afhankelijk zijn van de sponsorinkomsten, is de situatie voor deze formaties behoorlijk precair.

Ook de enige Nederlandse formatie op Grand Prix-niveau, NTS RW Racing GP, krijgt steun. Volgens teammanager Jarno Janssen is dat lovenswaardig: "Ik kan alleen maar lof uitspreken voor de ondersteunende acties van Dorna, FIM en IRTA", zegt Janssen in gesprek met RTV Drenthe. "We weten nog niet of het gaat om een tegoed, een eenmalige schenking of een lening. Er komt in ieder geval een periode van onzekerheid aan."

Dorna heeft een totaal van 775.000 euro vrijgemaakt voor de Moto3-teams, in de Moto2 gaat het om 750.000 euro. Opgedeeld komt dit uit op een bedrag van 25.000 euro per rijder per team. In de komende drie maanden steekt Dorna meer dan 4,5 miljoen euro in de beide klassen in de hoop dat zij financiële stabiliteit kunnen vinden in deze unieke situatie.

Wat gaat er gebeuren na drie maanden?

In het meest ideale scenario hebben we de piek van het coronavirus inmiddels gehad en kan de wereld ergens in de zomer het normale leven weer oppakken. Als dat het geval is wordt het bedrag dat Dorna aan de teams overgemaakt heeft omgezet in een voorschot op de jaarlijkse uitbetaling voor deelname.

Het lijkt er echter steeds meer op dat deze situatie niet snel opgelost gaat zijn. Dorna kan in dat geval, in samenwerking met moederbedrijf Bridgepoint Investment, een buffer van 3 miljoen euro per team creëren. Omdat ook Dorna momenteel geen inkomsten heeft door het gebrek aan races, is het aannemelijk dat het steunpakket op den duur afgevlakt moet worden om de eigen financiële situatie in de perken te houden.