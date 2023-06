Fabio Quartararo neemt afscheid van manager Eric Mahe

Fabio Quartararo begon zijn samenwerking met Eric Mahe halverwege 2016, toen hij nog uitkwam in de Moto3 en nadat hij afscheid had genomen van zijn toenmalige manager Eduardo Martin. Oud-coureur Mahe hielp Quartararo bij het veiligstellen van een zitje in de Moto2 en MotoGP in respectievelijk 2017 en 2019. Met Mahe aan zijn zijde promoveerde Quartararo in 2021 vervolgens ook naar het Yamaha-fabrieksteam, waarmee hij in zijn eerste jaar direct wereldkampioen werd. De Fransman staat nog tot eind 2024 onder contract bij de Japanse fabrikant. Het is nog niet bekend wie zijn nieuwe manager wordt.

Vorig jaar stevende Quartararo af op titelprolongatie in de MotoGP, maar na een matige tweede helft van het seizoen moest hij het kampioenschap aan Francesco Bagnaia laten. Ook deze jaargang heeft de 24-jarige coureur uit Nice het lastig, met slechts één podiumplaats in vijf races. Op Mugello eindigde hij vrijdag als vijftiende in de gecombineerde tijdenlijst, waardoor hij voor de derde opeenvolgende race aan Q1 moet deelnemen. Hij wist zich in de middag zelfs niet te verbeteren ten opzichte van de ochtend.

“Ik hoopte dat het iets beter zou gaan”, zei Quartararo na afloop. “Mijn twee pogingen op een snelle ronde waren echter niet al te best. Van de ochtend had ik vooraf al geen hoge verwachtingen, maar we moeten uitzoeken waarom het in de middag ook niet goed ging. Mijn gevoel is niet optimaal. Ik moet proberen het naar mijn zin te hebben op de motor, maar dat lukt me nu niet. Ik heb geen vertrouwen in de voorkant. Ik oog rustiger dan op Le Mans, maar dat probeer ik ook. Uiteindelijk helpt het niet om elke keer boos te worden. Daar worden onze prestaties niet beter van.”