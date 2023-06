Bagnaia op pole-position bij thuisrace op Mugello

Joan Mir verscheen zaterdag niet op de baan en zal ook de rest van het weekend niet meer in actie komen. De piloot van Repsol Honda heeft te veel last van zijn blessure aan zijn rechterhand, opgelopen bij een crash in de tweede vrije training. Het is de zoveelste tegenslag voor de Spanjaard. Mir miste ook al de Grand Prix van Argentinië en kwam bij de daaropvolgende vier races niet aan de finish.

Alex Marquez meesterlijk in Q1

Onder de coureurs die zich niet via de vrije trainingen rechtstreeks hadden weten te plaatsen voor Q2 bevonden zich voormalig kampioen Fabio Quartararo en Alex Marquez, in de eerste oefensessie op vrijdagochtend nog de snelste man. Marquez opende voortvarend. Met 1.45.701 vloog hij in zijn eerste snelle ronde naar P1. Hij vond daarna 1.45.298 op het bloedsnelle Mugello. Franco Morbidelli stond halverwege tweede op bijna een halve seconde, voor Miller, Quartararo, Maverick Vinales en gastrijder/Ducati-testcoureur Michele Pirro.

In de tweede helft ging Raul Fernandez hard onderuit bij Biondetti 1. Door gele vlaggen die vervolgens werden getoond, moesten de piloten hun snelle ronde afbreken. Vinales verbeterde zich in de slotfase naar P2, maar het tweede en laatste ticket voor Q2 ging uiteindelijk naar Miller. Marquez was nog een fractie sneller dan in de eerste acte en klokte op het einde 1.45.231. Morbidelli eindigde als vierde, voor teamgenoot Quartararo. Daarachter volgden Takaaki Nakagami, Pirro, Miguel Oliveira, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez, Augusto Ferandez, Lorenzo Savadori en Jonas Folger.

De volledige uitslag van Q1:

Q2: Marc Marquez profiteert van sleepje bij poleman Bagnaia

Marco Bezzecchi, de tweede man in het kampioenschap, opende onder het toeziend oog van zijn teambaas Valentino Rossi - die vrijdag de GT3-race van de Road to Le Mans Cup op zijn naam schreef - het bal met 1.45.372. Jorge Martin antwoordde met 1.45.268. Marc Marquez sloot aan op de derde plaats, met Jack Miller en Brad Binder op P4 en P5. Bagnaia kwam in het eerste deel niet verder dan de elfde plek. Teamgenoot Enea Bastianini zette helemaal geen tijd neer; hij ging onderuit.

In de tweede helft wilde Bagnaia de concurrentie op z'n plek zetten, maar aanstormend op de eerste bocht vond hij een langzaam rijdende Marc Marquez op zijn pad. Met wilde armgebaren ging Bagnaia voorbij aan de Honda-man, die in het kielzog bleef van de Ducati. Een slimme actie van de zesvoudig MotoGP-kampioen. Bagnaia zette 1.44.855 neer, een nieuw polerecord voor Mugello. Marquez profiteerde optimaal van het sleepje en pakte op 0.078 de tweede plaats. Broer Alex Marquez beroofde bij het eindsignaal Miller van de derde plek op de voorste startrij.

Luca Marini noteerde de vierde tijd, maar de chrono werd hem afgenomen. Na de sessie kreeg hij zijn plek alsnog terug. Miller zakte hierdoor naar de vijfde plaats, Martin werd zesde. Bezzecchi, Aleix Espargaro en Zarco staan op de derde lijn. Alex Rins. Binder en Bastianini stellen zich op bij de vierde rij.

De MotoGP-sprintrace in Italië begint zaterdag om 15.00 uur.

De volledige uitslag van Q2:

Stevige crash Fernandez in derde training

Voorafgaand aan de kwalificatie was Bagnaia het snelst bij de derde vrije training. In de sessie van een half uur ging hij al vroeg naar de eerste plek met 1.46.398. De Ducatist, met een harde band voor en een zachte achter, scherpte de beste tijd later aan tot 1.46.314. Quartararo kwam in de eindfase ook op stoom. De kampioen van 2021 ging van de twintigste plaats, via P14 naar de tweede plek op 0.177.

De training werd een paar minuten voor het einde ontsierd door een stevige crash van Augusto Fernandez - net als Raul Fernandez - bij Biondetti 1 (bocht 14). Zijn KTM liep behoorlijk wat schade op, voor Fernandez bleef het bij de nodige kleerscheuren. Het ongeluk zorgde voor een code rood. Nadat die was opgeheven ging ook Fabio di Giannantonio onderuit, bij bocht 1. Ook de Gresini-rijder bleef ongedeerd. Marini steeg vlak voor de vlag naar de tweede plek op 0.145 van Bagnaia. Achter Quartararo eindigde teamgenoot Morbidelli als vierde.